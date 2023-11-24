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Yayın Tarihi: 24 Kasım 2023 14:27
 ~ Son Güncelleme: 24 Kasım 2023 14:38
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Can Atalay'dan mesaj: Dayanışmanız güç veriyor

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, cezaevinde olan Hatay Milletvekili Can Atalay'ın mesajını paylaştı. Atalay, "Dayanışmanız güç veriyor. Anayasal düzen ve memleketin geleceğine dört elle sarıldığınız, sahip çıktığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/24/can-atalay-dan-mesaj-dayanismaniz-guc-veriyor.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ı Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti.

Biçer- Karaca, ardından TBMM Genel Kurulu'ndaki Adalet Nöbeti’ne katıldı ve Atalay'ın mesajını paylaştı.

Atalay, mesajında şunları söyledi: “Dayanışmanız güç veriyor. Anayasal düzen ve memleketin geleceğine dört elle sarıldığınız, sahip çıktığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. 8 Kasım'dan bu yana memleketin asgari düzeyde demokratikleşmesi için hukukun geriye kalan zerresine dahi sahip çıkan farklı dünya görüşlerinden, toplumsal çevrelerden ve politik partiler memleketin yarını için çok önemli bir görev üstlendiler. Umut buradadır. Bunun kıymetini bilmeli ve ileriye doğru hep birlikte, ileri taşımalıyız.

Can Atalay
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17 Kasım 2023

"Atalay’ın TBMM’de olması gerekir"

Mesajı paylaştıktan sonra konuşan Biçer- Karaca; “Atalay’ın TBMM’de olması gerekir. Sizin tüm hukuk normlarının altüst edilerek cezaevinde tutulmanızda adaletin temel prensipleri, hukukun üstünlüğü ve demokratik toplumumuzun temel taşı niteliğindeki değerlerin çiğnendiği bir süreçle bulunduğumuz Meclis çatısı altında bulunmamanız Saray şürekasının ve çeperinde konumlandırılan yargı üyelerinin ayıbı, kusurudur. Adaletin herkes için eşit bir şekilde işlemesinin önemini vurgulamak, sizi seçerek meclise gönderen kıymetli Hatay halkının iradesinin arkasında durmak da bizim görevimiz” dedi.

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(RT)

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