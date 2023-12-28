Can Atalay'dan mesaj: Bu krize karşı ortak tutum almak tarihsel sorumluluktur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ikinci kez ihlal kararı verdiği Gezi Parkı Davası’ndan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile Gezi mahpusları Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti.

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Atalay, Çakırözer aracılığıyla mesaj gönderdi.

Mesajında, “Ortada bir devlet krizi var ve bu devlet krizinin çözülmesi iktidarıyla, muhalefetiyle memlekete karşı sorumluluk duyan herkesin sorumluluğudur” diyen Atalay, “Bir kırılma anındayız. Zaten yoğun bakımda olan, demokrasimizden yana olan, hukuk düzeninin zerresine sahip çıkmak isteyen tüm politik ve toplumsal kesimlerin ayrı ayrı ama mutlaka ortak tutum alması tarihsel bir sorumluluktur” dedi.

Tayfun Kahraman da gönderdiği mesajında şunları söyledi: "Artık birbirimize daha güvenli bakabildiğimiz ve anlayabildiğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Kutuplaşmalardan, haksızlıklardan, hukuksuzluklardan değil bir aradalığımızdan bahsettiğimiz bir ortama çok ihtiyacımız var. Umarım 2024 yılında bu ortamı hep birlikte yaratacağız."

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Ziyareti sonrası cezaevi önünde açıklama yapan Çakırözer ise şöyle konuştu: “Hatay Milletvekili Can Atalay, seçilmesinden bu yana 7 ay geçmesine rağmen Silivri Cezaevi’nde tutuluyor. Anayasa Mahkemesi iki kez karar aldı hak ihlali olduğu yönünde. Maalesef Can Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelip görevine başlayabilmiş değil. Bugün kendisiyle görüştüm. Dün Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrasında mahkeme onunla ilgili kararı Yargıtay’a gönderdi."

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(RT)