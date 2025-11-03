Can Atalay: Birlikte yaşamın kalbi Affan Mahallesi yok edilmesin

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Marmara (Silivri) Cezaevi’nde tutulan Hatay Milletvekili Can Atalay, Antakya ilçesine bağlı tarihi Affan Mahallesi’nin (resmî adıyla Fevzi Çakmak Mahallesi) “riskli alan” ilân edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Atalay, yüzyıllardır üç semavi dinin barış ve hoşgörü içinde yaşadığı mahallenin tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, “Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman komşuların yüzyıllardır birbirine açık tuttuğu kapılar, 6 Şubat depremlerinin ardından alınan kararlarla bir bir kapanma tehlikesiyle karşı karşıya,” dedi.

Affan Mahallesi’nde 307 hektarlık bir alanın 5 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete kararıyla “riskli bölge” ilân edildiğini hatırlatan Atalay, kararın kentin belleğini ve toplumsal dokusunu tehdit ettiğini vurguladı.

14 Mayıs 2023’te TİP Hatay Milletvekili seçilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM), 25 Ekim 2023’te hak ihlali kararı vererek yargılamanın durdurulmasını ve tahliyesini istedi. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararı uygulamayı reddetti, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de 8 Kasım 2023’te AYM kararını bağlayıcı görmedi. AYM’nin 21 Aralık 2023’te verdiği ikinci hak ihlali kararına rağmen, Yargıtay 3 Ocak 2024’te bu kararı geçersiz saydı ve 30 Ocak’ta TBMM Genel Kurulu’nda Atalay’ın milletvekilliği resmen sona erdirildi.

“Affan’ın hikâyesi, bir barışın hikâyesidir”

Atalay’ın açıklaması özetle şöyle:

“Affan Mahallesi, Antakya’nın tam kalbinde, yani şehir merkezinde yer alıyor. Bu konumu nedeniyle, alınan kararların ardında afet riskinin ötesinde başka hesapların olduğu yönündeki kaygılar her geçen gün artıyor. Halk, tarihi dokunun ve kentin çok kültürlü ruhunun, rant ve talan projelerine kurban edileceğinden endişe ediyor.

“Affan’ın sakinleri, köklerinden koparılıp şehir merkezinden onlarca kilometre uzaktaki TOKİ konutlarına sürgün edilme tehdidiyle karşı karşıya. ‘Burada doğduk, burada ölmek istiyoruz’ diyen Affan halkı, yerinde ve adil bir dönüşüm talep ediyor. Köklerinden kopmadan, kendi evlerini kendi topraklarında yeniden inşa etme hakkını savunuyorlar. Bakan Murat Kurum’un ‘demografik yapı değişmeyecek, kimse endişelenmesin’ sözleri, mahallelinin kaygılarını dindirmekten uzak kaldı. Zira bugüne dek atılan adımlar, tam tersine, bu kadim mahallenin toplumsal dokusunun ve birlikte yaşama kültürünün dağılacağına dair kuşkuları derinleştirdi.

“Yetkililere çağrımız açıktır: Afet sonrası yeniden yapılanma politikaları, insanları köklerinden koparan değil; onları yaşadıkları yerlerde, kimlikleriyle, komşuluklarıyla yaşatmayı hedefleyen bir anlayışla yürütülmelidir. Tarihî ve kültürel dokunun geleceği, rant projelerinin gölgesine terk edilemez. Affan’ın hikâyesi, Hatay’ın kalbinde yüzyıllardır süren bir barışın hikâyesidir. Bu hikayenin sonu, beton duvarların arasında değil; taş avluların, açık kapıların ve birbirine inanan insanların arasında yazılmalıdır. Affan Mahallesi’nin sesi duyulmalı, kökleriyle birlikte geleceğe taşınmalıdır.”

