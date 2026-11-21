Gezi Parkı davası kapsamında cezaevinde bulunan ve 2023 seçimlerinde TİP’ten Hatay Milletvekili seçildikten sonra milletvekilliği düşürülen Can Atalay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararı doğrultusunda tahliye edilerek parlamento çalışmalarına katılmasının sağlanmasını istedi.

AİHM’den Can Atalay kararı: Derhal tahliye edilmeli, Meclis’te görev yapmalı

Atalay, “Anayasa Mahkemesi (AYM) ve AİHM kararlarını etkisizleştirmek için bürokratik oyalamalara, hukuka uymak yerine hukuku boşa çıkartmak için dolambaçlı yollara son verilmelidir. Anayasa’ya uyma zorunluluğunun gereği, yargı kararlarının bağlayıcılığının gereği, uluslararası insan hakları sözleşmelerinin bağlayıcılığının gereği hemen, derhal, ertelemeden, oyalamadan özgürlük” dedi.

Yurttaşlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Can Atalay kararı üzerine; barolar, hukukçular, gazeteciler, yazarlar, seçilmiş siyasetçiler, yurttaşlar çağrılar yapıyorlar. “Şerafettin Can Atalay tahliye edilmeli ve milletvekili olarak parlamento çalışmalarına katılması sağlanmalıdır” kararının gereğinin gecikmesizin yapılmasını talep ediyorlar. Kararın içeriğini en ince detaylarına kadar yorumluyor ve anlatıyorlar. Kararın ne dediği ve talep ettiği detaylarıyla kamuoyunca bilinmekte ve desteklenmektedir. Üzerine yeni yorumlar ve açıklamalar gerekmiyor. “Cezaevinde tutulması hukuksuzdur, derhal özgür olmalıdır” dediği artık herkesin malumudur. Yasalar, yurttaşın hak ve özgürlüklerini korumak içindir. İktidarlar, iktidar gücünü yasalara ve yasa adına karar vermekle yetkili kurumların kararlarına rağmen, yurttaşları özgürlüklerinden mahrum edip, hapiste tutmak için kullanamazlar. Yıllardır haksız hukuksuz biçimde özgürlüğümüzden yoksun bırakıldığımızı tespit edip karara bağlamayan kurum, makam kalmadı. Anayasa Mahkemesi tam üç kez, şimdi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “yurttaşın oylarıyla seçilmiş Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ı derhal tahliye edin ve parlamento çalışmalarına katılması sağlayın” kararını verdi. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını etkisizleştirmek için bürokratik oyalamalara, hukuka uymak yerine hukuku boşa çıkartmak için dolambaçlı yollara son verilmelidir. Yurttaşın verdiği temsil ve yasama yetkisini yerine getirebilmem için, özgürlüğüm için, Anayasamıza göre yurttaşın hak ihlalleri alanında son sözü söylemekte yetkili Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkımda daha kaç karar vermelidir? Anayasaya uyma zorunluluğunun gereği, Yargı kararlarının bağlayıcılığının gereği, Uluslararası insan hakları sözleşmelerinin bağlayıcılığının gereği hemen, derhal, ertelemeden, oyalamadan ÖZGÜRLÜK! Ş. Can Atalay Seçilmiş Hatay Milletvekili Marmara (Silivri) Cezaevi, 9-A47 — can atalay (@CanAtalay1) November 21, 2026

"Bürokratik oyalama"

AYM’nin hakkında üç kez hak ihlali kararı verdiğini, son olarak AİHM’nin de tahliye edilerek parlamento çalışmalarına katılmasının sağlanması yönünde karar verdiğini hatırlatan Atalay, kararların etkisizleştirilmesine yönelik bürokratik oyalamalara ve hukuku boşa çıkarmaya yönelik dolambaçlı yollara son verilmesini istedi.

‘AYM ve AİHM kaç karar vermeli?’

Atalay, “Yurttaşın verdiği temsil ve yasama yetkisini yerine getirebilmem için, özgürlüğüm için, Anayasamıza göre yurttaşın hak ihlalleri alanında son sözü söylemekte yetkili AYM ve AİHM hakkımda daha kaç karar vermelidir” diye sordu.

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Can Atalay, açıklamasını “Anayasa’ya uyma zorunluluğunun gereği, yargı kararlarının bağlayıcılığının gereği, uluslararası insan hakları sözleşmelerinin bağlayıcılığının gereği hemen, derhal, ertelemeden, oyalamadan özgürlük” ifadeleriyle tamamladı.

(FY)