ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2023 12:44
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2023 13:02
2 dk Okuma

Can Atalay: AYM kararının başka bir merciye gönderilmesi hukuka aykırı

Tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, AYM kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Hakimler Savcılar Kurulu tarafından soruşturulmasını talep etti. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nu da göreve çağırdı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/31/can-atalay-aym-kararinin-baska-bir-merciye-gonderilmesi-hukuka-aykiri.jpg

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi'nin  (AYM) "hak ihlali" kararını karara bağlamak yerine  Yargıtay 3. Dairesi’ne göndermesiyle ilgili açıklamada yaptı.

Can Atalay
13. AĞIR CEZA ATALAY DOSYASINI YARGITAY'A GÖNDERDİ
Can Atalay'ın avukatı Taşçı: Mahkemenin böyle bir yetkisi yok
30 Ekim 2023

 Atalay, AYM kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturulmasını talep etti.

Atalay, üyesi olduğu Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nu da göreve çağırdı. 

Atalay, “TBMM'yi, yargının yerine geçerek karar verenlerin kim olduğunu araştırmaya ve Anayasal düzeni askıya almaya teşebbüs edenleri tespit etmeye davet ediyorum” dedi.

Avukat Özen: AYM ihlali tek tek açıklamış, mahkeme aksi yönde karar veremez
Avukat Özen: AYM ihlali tek tek açıklamış, mahkeme aksi yönde karar veremez
27 Ekim 2023

Atalay’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda açıklama şöyle:

1- 25 Ekim günlü Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmediği her bir dakikanın bu ülkede yaşayan herkesin hak ve özgürlüğünü korumakla yükümlü devletin niteliklerine zarar verdiği açıktır. Ancak "ikili devlet" anlayışını kabul etmiyoruz. Buna alışmayacağız.

2- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine neredeyse bir kılavuz açıklığında yazılan Anayasa Mahkemesi kararını, başka bir merciye "gereği için" göndermesinin açık hukuka aykırılığının HSK tarafından soruşturulmasını talep ediyorum.

3- Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasına ilişkin bir "irade" var ise bu iradenin 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanına ait olamayacağı açık olduğundan hukuka bağlı olmayan Devlet hayalinin sahipleri kimlerdir?

4- Üyesi olduğum TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nu yargı kararıyla oluşan hak ihlalinin giderilmesi için verilen karara uyulmayarak ihlalin devam ettirilmesinin araştırılması başlıklı gündemle toplantıya davet ediyorum.

5- TBMM'yi yargının yerine geçerek karar verenlerin kim olduğunu araştırmaya ve Anayasal düzeni askıya almaya teşebbüs edenleri tespit etmeye davet ediyorum.

(RT)

Gezi
Gezi'de karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye 18 yıl hapis
25 Nisan 2022
ilgili haberler
Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Yargı kararını bekleyeceğiz
Bugün 11:59
/haber/adalet-bakani-tunctan-can-atalay-aciklamasi-yargi-kararini-bekleyecegiz-287267
ilgili haberler
Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Yargı kararını bekleyeceğiz
Bugün 11:59
/haber/adalet-bakani-tunctan-can-atalay-aciklamasi-yargi-kararini-bekleyecegiz-287267
Sayfa Başına Git