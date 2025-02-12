ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 12 Şubat 2025 15:55
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2025 16:08
2 dk Okuma

Can Atalay'a özgürlük isteyen avukatlara soruşturma

Gezi davası mahpusu Can Atalay'ın TİP Hatay Milletvekili seçilmesinden sonra tahliye edilmesini talep etmek için basın açıklaması engellenen 13 avukata soruşturma açıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Can Atalay'a özgürlük isteyen avukatlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Davası mahpusu Avukat Can Atalay'ın milletvekili seçilmesinin ardından tahliye edilmemesi sonrası Ankara Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen 13 avukat hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmada Başsavcılığın avukatlara yönelttiği suçlamalar "kamu görevlisine hakaret ", "kamu görevlisine tehdit" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet".

Emniyete müracaat yapılmadı

MA’nın geçtiği habere göre, Başsavcılık, 31 Ocak’ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne talimat göndererek basın açıklaması sırasında "kolluk görevlilerinin mağdur bulunup bulunulmadığının" tespitini istedi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, avukatların emniyet mensuplarının bulunduğu yöne doğru hakaret içerikli sözleri genel olarak ifade ettiğinin değerlendirildiği belirtildi. Emniyet savcılığa gönderdiği yazıda, kendilerine herhangi bir mağdur müracaatının olmadığını belirtti.

Avukatlara yönelik hak ihlalleri

Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi’nin (TODAM) hazırladığı raporda soruşturmaya konu olan olayla ilgili aktardıkları ise şöyle:

  • Polis tarafından basın açıklaması engellenen avukatlara fiziksel ve orantısız şiddete başvuruldu.
  • Eylemi barışçıl olmaktan çıkarmayan avukatlar hakaret, kötü söz ve muameleye maruz bırakıldı.
  • Zorla ablukada sıkıştırılan avukatlar adliye içine alınmadı. Ablukadan çıkmak isteyenler gözaltı tehdidine maruz bırakıldı.
  • Basın açıklaması yapmak isteyen avukatların işyeri olan adliye önünde oldukları halde ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer avukatlar tarafından emniyet mensuplarına ilgili kanun maddeleri hatırlatıldığı halde avukatların ifade özgürlüğü kısıtlandı, beden bütünlüğüne fiziksel şiddet ve sözlü psikolojik şiddet ile saldırıldı.
  • Emniyet güçlerinin saldırısı ile Anayasa’nın, kanunların, yargısal içtihatların, doktrinin, kanun hükmünde uygulanan uluslararası sözleşmelerin uygulama ve düzenlemelerinde yer alan ‘Orantılılık, Ölçülülük’ ilkeleri ihlal edildi.
  • Kişi hak ve hürriyetlerinin kamu görevlileri eliyle ihlal edilmesinde ‘Kamu Düzeninin Sağlanması ve Meşru Amaç’ ilkeleri ihlal edildi. Avukatlara yapılan polis müdahalelerinde hiçbir yasal ve fiili dayanak ile hareket edilmedi.

Ne olmuştu?

Gezi davası sonucu Marmara Kapalı Cezaevinde tutuklu olan Can Atalay, 14 Mayıs 2023’te Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili seçilmişti. Ancak Yargıtay, emsal kararları yok sayarak Atalay’ın tahliye başvurusunu reddetmişti.

8 Haziran 2023'te Ankara Sıhhiye Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen avukatlar ise polislerce ''Başsavcılık talimatı'' olduğu gerekçesiyle engellenmişti.

Polis müdahalesinin ardından Ankara Barosu’nun adliyedeki odası önünde yeniden buluşarak açıklama yapan avukatlar şöyle konuşmuştu:

Halihazırda milletvekili olarak seçilmiş olan Can Atalay, seçmenlerinin iradesini parlamentoda temsil etmek, yasama faaliyeti içerisinde yer almak ve deprem bölgesinde olan Hatay için çalışmalarına başlamak üzere derhal serbest bırakılmalıdır.

Gezi tutuklusu Can Atalay Meclis'e giriyor
Gezi tutuklusu Can Atalay Meclis'e giriyor
14 Mayıs 2023
Üç barodan Atalay için AYM’ye çağrı
Üç barodan Atalay için AYM’ye çağrı
28 Ağustos 2023

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
can atalay basın açıklaması soruşturma hak ihlali
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git