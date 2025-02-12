Can Atalay'a özgürlük isteyen avukatlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Davası mahpusu Avukat Can Atalay'ın milletvekili seçilmesinin ardından tahliye edilmemesi sonrası Ankara Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen 13 avukat hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmada Başsavcılığın avukatlara yönelttiği suçlamalar "kamu görevlisine hakaret ", "kamu görevlisine tehdit" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet".

Emniyete müracaat yapılmadı

MA’nın geçtiği habere göre, Başsavcılık, 31 Ocak’ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne talimat göndererek basın açıklaması sırasında "kolluk görevlilerinin mağdur bulunup bulunulmadığının" tespitini istedi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, avukatların emniyet mensuplarının bulunduğu yöne doğru hakaret içerikli sözleri genel olarak ifade ettiğinin değerlendirildiği belirtildi. Emniyet savcılığa gönderdiği yazıda, kendilerine herhangi bir mağdur müracaatının olmadığını belirtti.

Avukatlara yönelik hak ihlalleri

Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi’nin (TODAM) hazırladığı raporda soruşturmaya konu olan olayla ilgili aktardıkları ise şöyle:

Polis tarafından basın açıklaması engellenen avukatlara fiziksel ve orantısız şiddete başvuruldu.

Eylemi barışçıl olmaktan çıkarmayan avukatlar hakaret, kötü söz ve muameleye maruz bırakıldı.

Zorla ablukada sıkıştırılan avukatlar adliye içine alınmadı. Ablukadan çıkmak isteyenler gözaltı tehdidine maruz bırakıldı.

Basın açıklaması yapmak isteyen avukatların işyeri olan adliye önünde oldukları halde ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer avukatlar tarafından emniyet mensuplarına ilgili kanun maddeleri hatırlatıldığı halde avukatların ifade özgürlüğü kısıtlandı, beden bütünlüğüne fiziksel şiddet ve sözlü psikolojik şiddet ile saldırıldı.

Emniyet güçlerinin saldırısı ile Anayasa’nın, kanunların, yargısal içtihatların, doktrinin, kanun hükmünde uygulanan uluslararası sözleşmelerin uygulama ve düzenlemelerinde yer alan ‘Orantılılık, Ölçülülük’ ilkeleri ihlal edildi.

Kişi hak ve hürriyetlerinin kamu görevlileri eliyle ihlal edilmesinde ‘Kamu Düzeninin Sağlanması ve Meşru Amaç’ ilkeleri ihlal edildi. Avukatlara yapılan polis müdahalelerinde hiçbir yasal ve fiili dayanak ile hareket edilmedi.

Ne olmuştu? Gezi davası sonucu Marmara Kapalı Cezaevinde tutuklu olan Can Atalay, 14 Mayıs 2023’te Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili seçilmişti. Ancak Yargıtay, emsal kararları yok sayarak Atalay’ın tahliye başvurusunu reddetmişti. 8 Haziran 2023'te Ankara Sıhhiye Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen avukatlar ise polislerce ''Başsavcılık talimatı'' olduğu gerekçesiyle engellenmişti. Polis müdahalesinin ardından Ankara Barosu’nun adliyedeki odası önünde yeniden buluşarak açıklama yapan avukatlar şöyle konuşmuştu: Halihazırda milletvekili olarak seçilmiş olan Can Atalay, seçmenlerinin iradesini parlamentoda temsil etmek, yasama faaliyeti içerisinde yer almak ve deprem bölgesinde olan Hatay için çalışmalarına başlamak üzere derhal serbest bırakılmalıdır.

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(EC)