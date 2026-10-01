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YT: Yayın Tarihi: 01.10.2026 09:25 1 Ekim 2026 09:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.10.2026 09:33 1 Ekim 2026 09:33
Okuma Okuma:  2 dakika

Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı

Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay, TBMM’nin yeni yasama yılının başladığı 1 Ekim’de 24 saatlik açlık grevine başladığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı
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Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama yılına ilişkin açıklama yaptı. Atalay, 24 saatlik açlık grevine başladığını açıkladı.

"Susmayacağım"

Atalay açıklamasında, cezaevlerinde tutulan seçilmişler, siyasetçiler, gazeteciler ve sanatçılara dikkat çekerek, yaşananlar karşısında susmayacağını söyledi:

"Sevgili yurttaşlar, Aralarında benim de olduğum yüzlerce seçilmiş, siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar sadece siyasi tutumları nedeniyle, haksız hukuksuz biçimde cezaevlerinde tutuluyor. Bizden tüm yaşananlara razı olmamız, olan biteni talihsizlik sayıp susmamız bekleniyor.

Susmayacağım.

Hatay halkı beni, kendisi adına söz söylemem ve hesap sormam için seçti. O görevden vazgeçmeyeceğim. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.

Meclis’in açıldığı bugün, Hatay halkının gasp edilen temsil hakkını ve emekçilerin, yoksulların, bilcümle halkımızın, adalete aç olanların duyulmayan sesini duyurmak için 24 saatlik açlık grevine başlıyorum. Bu aynı zamanda, Anayasa’ya uyulması, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ve görevimi yapmamın önündeki engelin kaldırılması için bir çağrıdır. Ülkenin sorunlarını kendi sorunu bilen herkesi sesini yükseltmeye çağırıyorum. Bizi kendimizden başkası kurtarmayacak. Haklarımızı, ülkemizi ve geleceğimizi birlikte kazanacağız."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
can atalay TBMM yasama yılı hatay gezi davası
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