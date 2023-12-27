Can Ataklı'ya yurt dışı yasağı

Gara'da hayatını kaybeden erin babası Mehmet Aslan'ı Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'yı hedef alan sözleri dolayısıyla eleştirdiği için hakkında re'sen soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Can Ataklı, hakkındaki soruşturma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarını Soruşturma Bürosu'na gelerek ifade verdi. Ardından imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlikteki ifadesinin ardından önerilen adli kontrol tedbirlerinin uygulanması koşuluyla serbest bırakıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın “Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum” şeklindeki sözlerine YouTube kanalındaki yayınında tepki gösteren Can Ataklı hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Can Ataklı, Manisa'da Özgür Özel'e yönelik tepki görüntülerine ilişkin YouTube kanalında “Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Vatandaşın böyle bir tepki falan göstermesine gerek yok” demişti.

Ataklı'nın "Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. ‘Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz’ diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip söyletenlere tabi bunu söylüyorum. Acılı bir adam, eline mikrofon veriyorlar” şeklinde konuşmuştu.