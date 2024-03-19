Can Ataklı asker babasının sözlerini eleştirdiği için hakim karşısında

Gazeteci Can Ataklı, Irak’ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’yle girilen çatışmada hayatını kaybeden asker Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın açıklamalarına yönelik eleştirisi nedeniyle bugün hakim karşısına çıktı.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216)’ suçlamasıyla yargılanan Ataklı, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada iddianameye karşı savunma yaptı.

"Bir konuşmam nedeniyle hakkımda iddianame hazırlanması ayrı bir konu ama böyle suçlanmış olmak çok ağrıma, zoruma gidiyor” diyen Ataklı 45 binin üzerinde günlük yazı ve 3 binin üzerinde televizyon programı olduğunu söyledi. Ardından “Terörü savunan tek bir cümlem dahi yok” diye ekledi.

Ataklı linç kültürünün bir sonucu olarak yargılandığını belirtti. “Ben bunları hak etmiyorum. Burada bir suç yok. Cumhurbaşkanının şehit yakınlarına ettiği hakaretler ortadayken benim yargılanıyor olmam yargının geldiği noktayı gösteriyor” diye konuştu.

Ataklı’nın ardından Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatları söz aldı. Avukat İbrahim Gögsu “Can Ataklı toplumda kargaşa yaratacak bir çıkış yaptı. 6 şehit verdiğimiz bir ortamda sözleri gündem oldu. Şehit yakınlarını bir anda hedef haline getirdi. Gazetecilik faaliyeti daha dikkatli olmayı gerektirirdi. Şehitlik dini ve milli değerimizdir. Şehit ve şehir yakınlarını aşağılayıcı bir şekilde bir paylaşım yapmıştır” dedi. Ardından da Ataklı’nın cezalandırılmasını istedi. Ayrıca davaya katılma talebinde bulundu.

Ataklı’nın avukatı Rabia Bayram ise Ataklı’nın konuşmasında eleştirdiği kişinin asker babası olmadığını, baba acılı haldeyken mikrofon uzatanlar olduğunu söyledi.

Bayram ayrıca söz konusu vakfın davaya katılımında herhangi bir hukuki yararı bulunmadığını belirtti. Katılma taleplerinin reddini istedi. Ataklı hakkında adli kontrol ve yurtdışı yasağı kararlarının da kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı’nın katılma talebini kabul ederken, Ataklı hakkındaki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Bir sonraki duruşma 10 Eylül’de.

"Benim için yaralayıcı"

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Ataklı, "Üzülüyorum. Bunca yıldan sonra böyle bir suçlamaya üzülüyorum. Benim tek derdim o, yoksa dava açılır şikayetçi de olunur ama suçlamanın nevi benim için yaralayıcı. Yapmadığım bir şey. Kasıtlı olarak yürütülen kampanyanın bir sonucu bu" dedi.

Avukat vakıf avukatı İbrahim Gögsu ise davayı sonuna kadar takip edeceklerini belirterek, "Bizler şehit yakınlarına ve gazilere yönelik her türlü nefret söylemi ve ayrıştırıcı tutumun karşısında olacağız" diye konuştu.

Ne olmuştu? Can Ataklı, Kasım 2023’te Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın “Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum” sözlerine YouTube kanalındaki yayınında tepki gösterdi. Ataklı "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz, defolun gidin burdan... Tamamen provakasyon ve iktidar tarafından düzenleniyor belli. Vatandaşın böyle bir tepki göstermesine falan gerek yok. Öbür tarafta mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz... Kimsin lan? Kimsin? Yani şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip bunu söyletenlere tabii söylüyorum. Acılı bir adam... Ona diyorlar ki oğlunu PKK öldürdü bunlar da PKK'yı savunuyor" diye konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözler üzerine Can Ataklı hakkında soruşturma başlattı. Ardından da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216)" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemli dava açtı.

(HA)