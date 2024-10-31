Can Aksoy kimdir?

1983 yılı Ankara Altındağ doğumlu olan Can Aksoy, aslen Kırşehirlidir. İlk ve orta öğrenimini Ankara Keçiören’de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde devam etti ve 2005 yılında mezun oldu.

Üniversite yıllarında, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde (2003) stajlar yaptı.

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği meslek hayatında, Giresun’da Teftiş Stajını, Ankara Polatlı’da Refakat Stajını, Kırşehir’de Vilayet Stajlarını tamamladı, Çankırı’ya bağlı Korgun ilçesinde vekil kaymakam (2006) olarak görev yaptı.

2007 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından bir yıl süre ile yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programlarına katılmak amacıyla İngiltere’nin Leicester Üniversitesi’ne gönderildi. Yurtdışı eğitimi sonrasında Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü’nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu’nu tamamladı.

Kaymakam Adaylığı Eğitimi sürecinin sonunda İçişleri Bakanlığı 93. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu “Üstün Başarı” derecesi ile tamamladı.

Görev yaptığı yerler şöyle:

2009-2011 yılları arasında Sivas İli Ulaş İlçesi Kaymakamı,

2011-2013 yılları arasında Kars İli Arpaçay İlçesi Kaymakamı,

2013-2015 yılları arası Yozgat Vali Yardımcısı,

2015-2017 yılları arasında Çanakkale Vali Yardımcısı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri,

2017-2018 yılları arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Kaymakamı,

2018 - 2019 tarihleri arasında Ankara İli Beypazarı İlçesi Kaymakamı,

2019 - 2023 tarihleri arasında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kaymakamı,

04.09.2023-31.10.2024 tarihleri arasında Beyoğlu Kaymakamı olarak görev yaptı.

31 Ekim 2024’te önce İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirildi, ardından Esenyurt Belediyesi’ne kayyım olarak atandı.

Aksoy’un yönetimindeki Beyoğlu Kaymakamlığı, 31 Mart yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediyesi’nin AKP’den CHP’ye geçmesinin ardından yeni yönetime karşı bir dizi adım attı. Belediyenin bazı hizmet birimleri, Kasımpaşa’da kaymakamlık ile ortak kullandığı, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası olarak bilinen binadan eylül ayında tahliye edildi. Beyoğlu Belediyesi’nin İstiklal Caddesi’nde üzerinde bulunan Yeşilçam Sokak’ta açmak istediği “Kadın El Emeği Pazarı” da eylül ayı içinde güvenlik gerekçesiyle engellendi.

(VC)