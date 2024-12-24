Can Aksoy Esenyurt Belediyesi’ne AKP'lileri atadı

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in yerine kayyım olarak atanan Can Aksoy, belediyeye AKP'lileri doldurdu.

Aksoy belediyede 5 başkan yardımcısı, 16 müdür ataması yaptı. Yapılan atamaların birçoğu AKP'nin İstanbul'da seçimleri kaybettiği belediyelerin eski çalışanları çıktı. Kayyım Aksoy belediye bünyesinde bulunan 4 müdürlüğü de kapattı.

Esenyurt Belediye Başkanı iken şafak baskını ile gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Prof. Dr. Ahmet Özer 55 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

Özer'in yerine kayyım olarak atanan Beyoğlu eski Kaymakamı Can Aksoy Esenyurt Belediyesi'nin idari yapısını ve kadrolarını değiştirmek için düğmeye bastı.

Aksoy kayyım olarak atamasının ardından ilk olarak Özer'in göreve getirdiği başkan yardımcılarını ve müdürleri görevden almıştı. Aksoy, görevden alınan başkan yardımcısı ve müdürleri mesleki uzmanlıklarından uzak birimlerde görevlendirmişti.

bianet'e bilgi veren yerel bir haber kaynağı, Aksoy'un görevden aldığı isimlerin yerine AKP'li isimleri atadığını söyledi.

Aksoy, 5 başkan yardımcısı, 16 müdür ataması yaptı. Aksoy belediyedeki 4 müdürlüğün kapısına kilit vurdu.

Aksoy'un, Özer'in projelerini de kendi icraatı gibi anlattığı öğrenildi.

Başkan yardımıcısı atamaları

1) Yusuf Ulutaş - Başkan Yardımcısı: Mali ve İdari Müdürlükler olmak üzere 11 müdürlük bağlandı.

AKP İstanbul İl Yürütme Kurulu Üyesi – Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı – 2015 Beyoğlu Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı

2) Yeşil Aytulum - Başkan Yardımcısı: Sosyal Müdürlükler olarak 5 müdürlük bağlandı.

AKP Esenyurt Belde Kadın KollarIarı Kurucu Başkanı, AKP Eski Meclis Üyesi

3) Ümit Ünal - Başkan Yardımcısı: Fen İşleri ve Park Bahçeler başta olmak üzere 5 müdürlük bağlandı.

AKP İstanbul Milletvekili Adayı – 2015

4) Zekeriye Şanlıer - Başkan Yardımcısı: Sağlık ve Kültür İşleri başta olmak üzere 5 müdürlük bağlandı.

Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti – Siyasetçi, Üsküdar Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı

5) Nebi Canlı- Başkan Yardımcısı: İmar ve Emlak müdürlükleri bağlandı.

AKP Dönemi Beykoz Belediyesi Eski Emlak Müdürü

Müdür atamaları

1) Sakin Çelik– Ruhsat ve Denetim Müdürü –AKP Esenyurt Grup Başkanvekili Togay ÇOBAN’ın Akrabası

2) Abdulmuttalip Şahin – Teftiş Kurulu Müdürü – AKP Esenyurt İlçe Başkanı Harun ÖZER’in Akrabası

3) Yalçın Sarıkaya– Gençlik ve Spor Müdürü – AKP Dönemi Bayrambaşa Belediye Başkan Yardımcısı,

AKP Büyükçekmece Kurucu Gençlik Kolları Başkanı

4) Serkan Üstüner – Basın Yayın Müdürü – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ekibinden, Muhafazakar, Köşe Yazarı

5) Hasan Otman– Destek Hizmetleri Müdürü – AKP Dönemi Beykoz Belediyesi Kültür Müdürü

6) Erol Yurttaş – İşletme ve İştirakler Müdürü – AKP Dönemi Bayrampaşa Belediyesi İştirakler Müdürü

7) Nebi Canlı– Emlak ve İstimlak Müdürü - AKP Dönemi Beykoz Belediyesi Emlak Müdürü

8) Mehmet Ercan– Yapı Kontrol Müdürü – AKP Dönemi Fatih Belediyesi, Mühendis

9) İbrahim Doğancıoğlu– Park ve Bahçeler Müdürü – Ulaştırma Bakanlığı personeli

10) Ziya Seymen – Temizlik İşleri Müdürü – AKP’li eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu Dönemi Temizlik İşleri Müdürü

11) Ebru Aydın– Kreş Müdürü – AKP’li eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu Dönemi Sağlık İşleri Müdürü

12) Sadife Okumuş – Kütüphane Müdürü – AKP’li eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu Dönemi Personel

13) Mehmet Urgar – Muhtarlık İşleri Müdürü – AKP’li eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu Dönemi Muhtarlık Müdürü

14) Alper Asım Özer – Kültür İşleri Müdürü – Eyüpsultan Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü

15) Hüseyin Bağcı– Özel Kalem Müdürü – Beyoğlu Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü

16) Mehmet Salim Bilen– Sağlık İşleri Müdürü - AKP’li Necmi Kadıoğlu Dönemi Müdür

Kapatılan müdürlükler

1) Yerel Hizmetler Müdürlüğü

2) Dış İlişkiler Müdürlüğü

3) İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü

4) Strateji Geliştirme Müdürlüğü

(EMK)