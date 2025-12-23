Çalıştırılırken ölen 91. çocuk: Zahra Hosseını

Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Yıldızbaş Soğuk Hava Deposu’nda çalıştırılan Afganistanlı 17 yaşındaki Zahra Hosseını, plastik enjeksiyon makinesine eşarbını kaptırması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre iş cinayeti, Hosseını’nın başörtüsünün makineye dolanmasıyla meydana geldi.

Durumu fark eden diğer işçiler yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Hosseını, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Hosseını'nın ölümünü 91. çocuk işçi olarak duyurdu. Meclis verilerine göre; son 12 yılda en az 770 çocuk, iş cinayetleri nedeniyle yaşamını yitirdi.

