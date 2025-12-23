ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 23.12.2025 08:52 23 Aralık 2025 08:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.12.2025 09:26 23 Aralık 2025 09:26
Okuma Okuma:  2 dakika

Çalıştırılırken ölen 91. çocuk: Zahra Hosseını

Afganistanlı 17 yaşındaki Zahra Hosseını, çalıştırıldığı fabrikada eşarbını makineye kaptırarak yaşamını yitirdi.

ENRead in English

Görseli Büyüt
Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Yıldızbaş Soğuk Hava Deposu’nda çalıştırılan Afganistanlı 17 yaşındaki Zahra Hosseını, plastik enjeksiyon makinesine eşarbını kaptırması sonucu hayatını kaybetti.

19 Aralık 2025

Edinilen bilgilere göre iş cinayeti, Hosseını’nın başörtüsünün makineye dolanmasıyla meydana geldi.

Durumu fark eden diğer işçiler yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Hosseını, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Hosseını'nın ölümünü 91. çocuk işçi olarak duyurdu. Meclis verilerine göre; son 12 yılda en az 770 çocuk, iş cinayetleri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) "Eğitim İzleme 2025" raporuna göre, 15-17 yaş grubundaki her 4 çocuktan 1'i çalıştırılıyor. Raporu bianet için değerlendiren ERG Politika Analisti Kayıhan Kesbiç, "TÜİK'in verdiği çalışan çocuk verileri de son 10 yılın en yüksek oranları. Bu Türkiye'nin uzun yıllar boyunca karşılaşmadığı bir oran" demişti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk işçi cinayeti çocuk işçiliği mülteci çocuklar İSİG ERG
