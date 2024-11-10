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Yayın Tarihi: 10 Kasım 2024 16:47
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2024 21:48
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BALIKESİR’DE İŞ CİNAYETİ

Çalıştığı inşaattan düşen 78 yaşındaki bekçi hayatını kaybetti

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çalıştığı inşaattan düşen 78 yaşındaki bekçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Balıkesir Edremit ilçesinde Eroğlan Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde devam eden inşaata gelen işçiler, havalandırma boşluğunda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, ekiplerce yapılan incelemede 78 yaşındaki gece bekçisi Cengizhan Kabak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kabak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

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(EMK)

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