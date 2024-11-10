Çalıştığı inşaattan düşen 78 yaşındaki bekçi hayatını kaybetti

Balıkesir Edremit ilçesinde Eroğlan Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde devam eden inşaata gelen işçiler, havalandırma boşluğunda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, ekiplerce yapılan incelemede 78 yaşındaki gece bekçisi Cengizhan Kabak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kabak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

İSİG Meclisi'nin raporuna göre Ekim’de 14 yaş ve altı 2 çocuk, 15-17 yaş arası da 2 çocuk/genç işçi öldü. 2024’ün ilk 10 ayında ölen çocuk işçi sayısı 61’e ulaştı.

Ekim’de 164 iş cinayeti

Eylül ayında en az 152 iş cinayeti

(EMK)