Çalışma hayatında görünmeyen çöküş: Sessiz çatlama

Çalışanlar işi bir anda bırakmıyor. Önce içten içe kırılıyorlar.

Uzmanlara göre çalışma hayatında “sessiz istifa” (quiet quitting) olarak adlandırılan tutumdan önce, daha az fark edilen ama daha derin bir süreç yaşanıyor: Sessiz çatlama (quiet cracking).

ABD merkezli ticari dijital platform ResumeBuilder’a göre sessiz istifa, çalışanın asgari düzeyde iş yapması anlamına geliyor. Ancak ondan önce gelen “sessiz çatlama”, daha görünmez bir evreye işaret ediyor.

Bulut tabanlı öğrenme yönetim sistemi TalentLMS’in Aralık 2025’te yayımlanan araştırmasına göre sessiz çatlama, iş yerinde kalıcı mutsuzluk hâlinin, zamanla kopuşa, “performans” düşüşüne ve işi bırakma isteğinin artmasına neden olması demek.

Çözülmenin yapısal nedenleri var: Güvencesiz çalışma koşulları, artan hayat pahalılığı, belirsiz beklentiler, iş yükünün artması ve yöneticilerle kurulamayan ilişki.