YAŞAM
YT: Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:40 26 Ocak 2026 10:40
 SG: Son Güncelleme: 26.01.2026 10:41 26 Ocak 2026 10:41
Okuma:  2 dakika

Çalışma hayatında görünmeyen çöküş: Sessiz çatlama

Bu süreçte çalışan, fark edilmeden işten ve iş yerinden kopuyor; konuşmuyor, talep etmiyor, sadece geri çekiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çalışma hayatında görünmeyen çöküş: Sessiz çatlama
Fotoğraf: Canva

Çalışanlar işi bir anda bırakmıyor. Önce içten içe kırılıyorlar.

Uzmanlara göre çalışma hayatında “sessiz istifa” (quiet quitting) olarak adlandırılan tutumdan önce, daha az fark edilen ama daha derin bir süreç yaşanıyor: Sessiz çatlama (quiet cracking).

ABD merkezli ticari dijital platform ResumeBuilder’a göre sessiz istifa, çalışanın asgari düzeyde iş yapması anlamına geliyor. Ancak ondan önce gelen “sessiz çatlama”, daha görünmez bir evreye işaret ediyor.

Bulut tabanlı öğrenme yönetim sistemi TalentLMS’in Aralık 2025’te yayımlanan araştırmasına göre sessiz çatlama, iş yerinde kalıcı mutsuzluk hâlinin, zamanla kopuşa, “performans” düşüşüne ve işi bırakma isteğinin artmasına neden olması demek.

Çözülmenin yapısal nedenleri var: Güvencesiz çalışma koşulları, artan hayat pahalılığı, belirsiz beklentiler, iş yükünün artması ve yöneticilerle kurulamayan ilişki.

Gelişme

Bugünün çalışma hayatında sorun yalnızca “motivasyon” değil, giderek derinleşen bir geleceksizlik duygusu. İnsanlar işlerine devam ediyor; ancak işin kendisi artık sürdürülebilir bir yaşam vaadi sunmuyor.

Çalışanların yüzde 62’si iş yerindeki geleceğine güvenmiyor. Yaklaşık her 6 çalışandan biri, bulunduğu yerde uzun vadeli bir geleceği olup olmadığından emin değil. Bu tablo, işverenler için yanıltıcı bir “memnuniyet” algısına işaret ediyor.

“Sessiz çatlama” yaşayan çalışanların neredeyse yarısı, iş yerinde seslerini duyurabilecekleri bir muhatap bulamadıklarını ifade ediyor. Yöneticiyle kurulamayan ilişki, empati ve dinlemenin yerini alan hiyerarşik mesafe, kalıcı mutsuzluğun başlıca nedenlerinden biri hâline geliyor.

Araştırmaya göre çalışanların yüzde 54’ü bu çözülmenin bir biçimini deneyimlerken, her beş çalışandan biri bunu sürekli bir hâl olarak yaşadığını ifade ediyor.

Sessiz çatlama, tükenmişlikten farklı olarak her zaman yorgunlukla ortaya çıkmıyor. Sessiz istifadan farklı olarak ise performans tablolarına hemen yansımıyor. Ancak etkisi en az onlar kadar yıkıcı. Çünkü bu süreçte çalışan, fark edilmeden işten ve iş yerinden kopuyor; konuşmuyor, talep etmiyor, sadece geri çekiliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
sessiz çatlama emek araştırmaları güvencesiz çalışma işveren
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
