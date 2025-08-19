Çalışma hayatında eşitsizlik: Kadınlar daha az istihdamda, daha çok işsizlikte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çeyreklik bazda mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranlarını açıkladı.

Buna göre yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam ve işgücü

İstihdam edilenlerin 41 bin kişi azaldı. 32 milyon 435 bin kişiye düştü. İstihdam oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

İşgücü, de 65 bin kişi artarak 35 milyon 469 bin kişiye geriledi. İşgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 36,3 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık artış ile yüzde 15,9 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

İstihdamın yüzde 58,9'u hizmet sektöründe

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025’in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 95 bin kişi, sanayi sektöründe 156 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 36 bin kişi, hizmet sektöründe 174 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 14’ü tarım, yüzde 20,3'ü sanayi, yüzde 6,8'i inşaat, yüzde 58,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,1 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,2 saat azalarak 42,1 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 32 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (grniş tanımlı işsizlik) bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 3,5 puanlık artış ile yüzde 32 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,1 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

(HA)