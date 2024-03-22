Çalışma Bakanlığı'ndan BİRTEK-SEN'e 1,5 milyon lira idari para cezası

80 gün süren Özak Tekstil direnişi boyunca baskı ve saldırılara maruz kalan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’na (BİRTEK-SEN), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası kesildi.

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan Öz İplik-İş Sendikası üyesi işçiler, geçtiğimiz yıl kasım ayında BİRTEK-SEN’e üye olmasının ardından işten atılmış ve sendika öncülüğünde direnişe başlamışlardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 14 Şubat 2024 tarihli tebligatında, BİRTEK-SEN’in 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na muhalefet ettiğini öne sürdü.

BİRTEK-SEN’in Özak Tekstil’de “sendikal baskı” kurduğunu iddia eden bakanlık, her işçi için 5 bin 421 TL, toplamdaysa 1 milyon 441 bin 986 TL idari para cezası kesti.

Konuya ilişkin, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in imzasıyla yazılı açıklama yapıldı.

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“Bakanlık, işçi ve sendika düşmanlığına ortak oldu”

2023’ün kasım ve aralık aylarında Özak Tekstil’den 545 işçinin BİRTEK-SEN’e üye olduğunu belirten Türkmen, Özak patronu ve Öz İplik-İş’in baskı ve tehditlerle işçileri sendika değiştirmeye zorladıklarını, ardından 400 işçinin toplu halde işten atıldığını belirtti.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen, açıklamada şunları kaydetti:

“Bütün dünyanın gözü önünde işçilerin anayasal hakkı olan sendika seçme hakkı patron ve patronun değnekçiliğini yapan patron işbirlikçisi Öz İplik-İş tarafından baskıyla, tehditle, toplu işten atmalarla açık bir şekilde gasp edilirken; asıl görevi ve sorumluluğu patronun işlediği bu suçlara karşı harekete geçerek, denetim ve yaptırımlarla bu hak ihlallerini önlemek olan Çalışma Bakanlığı, tam aksine bu haksızlığın ve hukuksuzluğun mağduru olan işçileri ve sendikamızı cezalandırarak, patronun işlediği bu suçlara, bu işçi ve sendika düşmanlığına açık bir şekilde ortak olmuştur.”

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“Müfettişler görevlerini kötüye kullandı”

Teftiş raporunu hazırlayan müfettişlerin görevlerini kötüye kullandığını savunan Türkmen, “Teftişe geldiklerinde sadece patronla ve patronun baskısı altındaki işçilerle görüşmüş ve bu mağduriyetin asli tarafı olan eylemdeki işçilerle ve sendikamız temsilcileriyle hiçbir şekilde görüşmeden rapor yazmışlardır” dedi.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen, bakanlık tebligatında, “BİRTEK-SEN’in işyerinde çalışan işçilere kendi sendikalarına üye olmaları yönünde baskı yapıldığı anlaşılmıştır” ifadelerinin yer aldığını belirterek şu soruyu sordu:

“Eyleme katılan işçilerin jandarma barikatından dolayı fabrikanın sokağına bile sokulmadığı, içerideki işçiler ile eyleme devam eden işçilerin hiçbir şekilde iletişime geçemediği koşullarda BİRTEK-SEN işçilere nasıl bir baskı yapmış olabilir? Söz konusu tebligatta, ‘İnceleme sonucunda işverenlik tarafından işçilere herhangi bir sendikal baskı yapılmadığı kanaatine varılmıştır’ denmektedir. Bu incelemenin hangi heyet tarafından, hangi işçilerle görüşerek, hangi fabrikada yapıldığını anlamak mümkün değil.”

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Siyasi partiler ve vekillerin desteği “suç” sayıldı

Özak Tekstil işçilerinin kötü çalışma koşullarına, sendikal baskılara karşı yaptığı eylemlere çeşitli sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve milletvekillerinin katıldığını hatırlatan Türkmen, bu durumun, tebligatta “suç olarak” gösterildiğini belirtti.

Türkmen, “İşçilerin haklı ve meşru hak mücadelesine siyasi parti temsilcilerinin ve milletvekillerinin destek olmasını bile suç gibi gören insanların Çalışma Bakanlığı’nda görev yapabilmeleri dahi başlı başına utanç kaynağıdır” dedi.

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“Mücadeleye devam edeceğiz”

Özak Tekstil direnişinin meşru, barışçıl ve anayasal bir eylem olduğunu belirten Türkmen, “Başta Özak Tekstil patronu olmak üzere, işçi ve sendika düşmanı tekstil patronlarının ve onlarla işbirliği içinde hareket eden resmi kurumların saldırıları karşısında da aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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(AD/VC)