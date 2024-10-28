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HABER
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 11:26
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2024 11:50
2 dk Okuma

Çalışma Bakanlığı çocuk işçiliğiyle mücadeleye sadece 1000 TL ayırdı

MESEM kapsamında çocuk işçi çalıştıran patronlara ise en az 6.4 milyar lira aktarılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, gün batımı manzarasının önünde pamuk şekeri tutan bir çocuk silueti görülüyor. Çocuk, bir sahil kenarında yürürken arkasında ipe asılmış rengârenk balonlar dikkat çekiyor. Gökyüzü, turuncu ve sarının tonlarıyla kaplanmış, güneş ufuk çizgisine yakın bir konumda ve parlak bir şekilde ışık saçıyor. Çocuğun silueti, gün batımının yarattığı kontrastla belirginleşiyor ve sahnede hareketlilik hissi uyandırıyor. Balonlar ve pamuk şeker, sahneye neşe ve masumiyet katarken, manzaranın arka planı huzur dolu bir atmosfer yaratıyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Meclis'e sunulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 bütçe teklifinde çocuk işçiliği ile mücadeleye bütçe ayrılmadı.

Bakanlığın bütçe teklifinde işçi sağlığı ve iş güvenliği için hedeflenen çalışmalar da daraltılırken, bunun karşısında bakanlık bünyesine 4 yeni araç daha almak için gider ayrıldı.

Evrensel’den Hilal Tok’un haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meclise sunduğu 2025 bütçe teklifinde harcama kalemlerini sıraladı. Bütçede, “Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması” programının temel hedefinde çocuk işçiliği ile mücadeleye dikkat çekilirken, bakıma ihtiyacı olan çocukların ailelerinin yanında yetiştirilmesi için yürütülen faaliyetlerin yaygınlaştırılacağı, koruma altına alınan çocukların bakım kuruluşlarında aldığı hizmetin kalitesinin artırılacağı belirtildi.

Ancak, yıldan yıla çocukları korumaya yönelik bütçe kalemleri kısıldı. 2023 yılında çocukların korunması ve çocuk işçiliğine karşı programlar kapsamında 40 milyon 999 bin liralık harcama yapılırken, 2024’ün haziran ayında bu harcamanın yarısına bile ulaşılmadı.

2024 yılı için ayrılan ödenek 28 milyon lira olurken, haziran ayına kadarki süreçte 14.5 milyon lira harcandı. 2025 bütçesi içinse ‘1000’ lira teklif yapılırken, bütçe tahmini ibaresi “sıfır” olarak yer aldı.

Çalışma Bakanlığı, çocuk işliğine neden ‘1000’ lira ayrıldığına dair Evrensel'in sorusuna verdiği yanıtta, “Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması” başlıklı ödeneğin zaten proje kapsamında bir çalışma olduğunu, 2024 yılı sonu itibarıyla projenin bittiğini, ihtiyaten 2025’te ek bir fatura gelmesi söz konusu olduğu durumda 1000 liralık bütçe çıkardıklarını söyledi.

TÜİK sayıları

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin çocuk istatistiklerinine göre,  Türkiye nüfusunun yüzde 26,5'ini çocuk nüfus oluşturdu. 2021'de bu oran yüzde 26,9'du.

Bu yılki sonuçlara göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 18,7 oldu. Bu oran geçen yıl 16,4'tü. Resmi rakamlara göre çocuk işçi sayısı 2014’te 824 binken 2022’de 707 bin olmuştu. Mesleki eğitim merkezleri (MESEM) kapsamında çalıştırılanlar da dahil edildiğinde bugün 2 milyonu aşkın çocuk çalışıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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