Çalışanlar “emeklilikte adalet” istedi

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), İstanbul’da Kartal Meydanı’nda eylem yaptı. 9 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanların mağdur olduğu gerekçesiyle sokağa çıkanlar kademeli emeklilik istedi. Ayrıca emekli maaşlarının geçinebilecek orana yükseltilmesini talep etti.

Eyleme CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da destek verdi.

Eylemde konuşan dernek başkanı Mihriban Uğurlu, emeklilik düzenlemesiyle birlikte bir gecede 17 yıl kaybettiklerini söyledi. “1 gecede 17 sene yaşlandık. İşimize giderken emeklerimizin boşa sayıldığını hissettik. Ülkemizde kendimizi yok hükmünde ve dışlanmışlığın en üst seviyesinde bulduk. İkinci sınıf vatandaş hissettik” dedi.

Uğurlu “İş yerlerimizde çalışma barışını bozdunuz ama artık yeter” diye ekledi ve şöyle devam etti:

Onurumuz için, sadaka değil, hak mücadelesi için, mezarda emekliliği kabul etmediğimiz için, hayatımızın 4’te 1’lik kısmına denk gelen 17-20 yılımız yok sayıldığı için, 9 Eylül ve sonrası işe girenler, öncesinde işe girenler ile aynı anayasal haklara sahip çalışanlardır demek için, akranlarımızdan daha fazla prim ve hizmetimiz olmasına rağmen onlardan 20 sene sonra emekliliğe hayır demek için, iş yerlerimizde bozulan çalışma barışımız için, ikinci sınıf vatandaş yerine koyulduğumuz için, çok büyük bir adaletsizlik ve haksızlık yaşadığımız için, bir gecede 17 sene yaşlandığımız için, dünyanın en haklı isyanı için bu hikayeyi birlikte yazmaya, bu adaletsizliğe birlikte dur demeye hazır mıyız?

Emeklilik için 17-20 yıl beklemenin bedeli ne ile ölçülebilir. Bizler sadaka, lütuf, avantaj istemiyoruz. Aslanlar gibi çalıştık, emek verdik. Çok çalışan, az çalışandan tam 17-20 yıl sonra nasıl emekli olabilir? Bu, hangi vicdana hangi adalete sığar. Devlet, vatandaşına adil adaletli, olmak zorunda. Bizleri sihirli bir tarihi öne sürerek ayıramaz, geleceğimizi çalamazsınız.

3 Mart 2023 tarihi bir kesime bayrama iken aynı yaştaki hatta daha çok çalışan yaşça büyük kesime cenaze olmuştur. Nasıl bir yasa çıkardınız ki her yerden mağduriyet yağıyor. Bildiğiniz halde susmanız, görmezden gelmeniz aldığınız yanlış kararların üstünü örtemez.

Yurt dışı şartlarında emeklilik yaşı isteyip yurt dışı çalışma şartlarının çok aksine şartlarda çalıştırmak adil mi? Yurt dışında akranlar arasında 20 yıl fark mı var? Arama motoruna yurt dışı emekli yazdığınızda kayaklar, geziler, turlar çıkarken Türkiye’de emekli yazdığınızda sırtında küfe taşıyan, ekmek parası için çalışan insanlar çıkması utanç değil de nedir? Emeklilere reva görülen açlık sınırının altında maaş, bu ülkenin ayıbıdır.

Biz bu ayıp için değil, bizi bekleyen hayatta kalmanın imkansız olduğu maaş için değil, adalet için buradayız. Haksızlığın en büyüğü bizlere yapıldı. Kimseye verecek 20 yılımız yok bizim. Bizler borçlu değil, alacaklıyız.