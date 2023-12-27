Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören teklif Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemelere yönelik kanun teklifi görüşüldü. Teklifin, çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesine ilişkin 55. maddesi kabul edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine yönelik madde ise tekliften çıkarıldı. Düzenleme ile Ankara’dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 için 35 bin lira, 2024 içinse 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyordu.

Gül: Alım gücünü artıracak çalışmaları sürdüreceğiz

AKP Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, yasa teklifiyle ilgili olarak Genel Kurul’da yaptığı konuşmada “Çalışanlarımızın, emekçilerimizin, emeklilerimizin yanında olmaya yine devam edeceğiz. Bugün görüşeceğimiz kanunla beraber yaklaşık 5 milyon çalışan emeklimize de yine 5 bin lira ödeme yapılması öngörülmekte. Bunu da kanunlaştırıp, yine en kısa zamanda emeklilerimizin hesabına yatıracağız birkaç gün içerisinde. Esnaf, Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere çalışan emeklilerimiz bu anlamda kapsama dahil edilecek. İşçinin, çiftçinin, emeklinin, memurun alım gücünü artıracak çalışmaları yine sürdüreceğiz, enflasyona ezdirmemek üzere çalışmalarımızı başarıyla tamamlayacağız” dedi.

(HA)