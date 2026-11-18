Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), bugün yayımladığı İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu’nda (2026 3. Çeyrek) çalışma çağındaki 67 milyon 103 bin kişinin yalnızca 23 milyon 218 bininin kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer aldığını hesapladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026’nın üçüncü çeyreğinde mevsim etkisinden arındırılmamış istihdam oranını yüzde 49,2, istihdam edilenlerin sayısını 32 milyon 987 bin olarak açıkladı. DİSK-AR’ın hesaplamasına göre kayıtlı ve tam zamanlı istihdam (KATİ) oranı ise yüzde 34,6’da kaldı.

DİSK-AR, raporu TÜİK’in bugün açıkladığı Temmuz-Eylül 2026 dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerinden hareketle hazırladı.

Resmi istihdam ile KATİ arasında 14,6 puan fark

DİSK-AR’ın geliştirdiği KATİ göstergesi, sigortalı ve tam zamanlı çalışanların çalışma çağındaki nüfusa oranını ortaya koyuyor. Bu gösterge, kayıt dışı çalışanları ve kısmi süreli istihdamı kapsamıyor.

Rapora göre resmi istihdam oranı ile KATİ oranı arasındaki fark 14,6 puana ulaştı. Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 32 iken KATİ oranı yüzde 19,9’da kaldı. Erkeklerde ise resmi istihdam oranı yüzde 66,7, KATİ oranı yüzde 49,6 oldu.

DİSK-AR, çalışma çağındaki 33 milyon 935 bin kadının 6 milyon 770 bininin kayıtlı ve tam zamanlı çalıştığını hesapladı. Erkeklerde ise 33 milyon 168 bin kişilik nüfusun 16 milyon 448 bini bu kapsamda yer aldı.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 30,9’a yükseldi

Rapora göre 2026’nın üçüncü çeyreğinde dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları bir önceki çeyreğe göre arttı.

TÜİK, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısını bir önceki çeyreğe göre 46 bin kişi artışla 2 milyon 870 bin, işsizlik oranını ise yüzde 8,1 olarak açıkladı.

Geniş tanımlı işsizlik oranı aynı dönemde 1 puan artarak yüzde 30,9’a çıktı. Dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark 22,8 puana ulaştı.

DİSK-AR, dar tanımlı işsizlerin dışında kalan 9,7 milyonu aşkın kişinin iş aramaktan vazgeçtiğine, çalışmaya hazır olduğu halde iş aramadığına ya da daha fazla çalışmak istediğine dikkat çekti.

DİSK-AR EYLÜL RAPORU Geniş tanımlı işsizlik, dar tanımlı işsizliğin yaklaşık dört katı

3,8 milyon kişi daha fazla çalışmak istiyor

DİSK-AR verilerine göre 2026’nın üçüncü çeyreğinde haftada 40 saatten az çalışan 8 milyon 192 bin kişinin 3 milyon 881 bini daha fazla çalışmak istediği halde bu imkânı bulamadı.

Böylece haftalık çalışma süresi 40 saatin altında kalanlar arasında zamana bağlı eksik istihdam oranı yüzde 47,4’e ulaştı. Bu oran 2021’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

2023’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 32,6 olan oran, 2024’ün aynı döneminde yüzde 42,4’e, 2025’te yüzde 45,9’a ve 2026’da yüzde 47,4’e yükseldi.

Aynı dönemde zamana bağlı eksik istihdamdaki kişi sayısı 1 milyon 967 binden 3 milyon 881 bine çıkarak neredeyse iki katına ulaştı.

DİSK-AR, kısa süreli çalışanların daha fazla çalışma isteğindeki artışı yüksek enflasyona ve reel ücretlerdeki erimeye bağlıyor. Rapora göre kısa süreli çalışmadan elde edilen gelirin geçim için yetersiz kalması, çalışanları daha fazla iş aramaya yöneltiyor.

Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 40,2

İşsizlik verileri kadınlarla erkekler arasındaki farkı da ortaya koydu.

2026’nın üçüncü çeyreğinde dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,7 oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 25,3’e, kadınlarda yüzde 40,2’ye çıktı.

Böylece geniş tanımlı işsizlikte kadınlarla erkekler arasındaki fark 14,9 puana ulaştı.

DİSK-AR, geniş tanımlı işsiz sayısını kadınlarda 6 milyon 147 bin, erkeklerde 6 milyon 424 bin olarak hesapladı. Dar tanımlı işsiz sayısı ise kadınlarda 1 milyon 280 bin, erkeklerde 1 milyon 589 bin oldu.

Rapora göre kadınlarda geniş tanımlı işsizliğin yüksekliğinde zamana bağlı eksik istihdamın yanı sıra iş bulma ümidini kaybedenleri ve çalışmaya hazır olduğu halde iş aramayanları kapsayan potansiyel işgücünün büyüklüğü etkili oldu.

Genç kadınlarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 50’yi aştı

DİSK-AR’ın raporu, 15-24 yaş grubundaki işsizlik göstergelerinde de önemli farklılıklar ortaya koydu.

2026’nın üçüncü çeyreğinde gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 15,2, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 38,2 oldu. İki oran arasındaki fark 23 puana ulaştı.

Genç kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 23,4 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 50,7’ye çıktı. Genç erkeklerde ise dar tanımlı işsizlik yüzde 10,8, geniş tanımlı işsizlik yüzde 30,1 oldu.

Rapora göre 2002’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 26,1 olan gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı, 2026’nın aynı döneminde yüzde 38,2’ye yükseldi. Böylece gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı 24 yılda 12,1 puan arttı.

DİSK-AR, aynı dönemde gençlerde dar tanımlı işsizlik oranının yüzde 18,3’ten yüzde 15,2’ye gerilemesine karşın geniş tanımlı işsizlikteki artışa dikkat çekti.

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