HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.01.2026 14:51 15 Ocak 2026 14:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.01.2026 14:55 15 Ocak 2026 14:55
Okuma:  1 dakika

Çalık'ı riskli ameliyattan 48 saat sonra cezaevine gönderdiler

Çalık’ın avukatı ve yeğeni Mehmet Koçhan, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle acil tahliye talebinde bulunduklarını açıkladı. Koçhan, Çalık’ın geçmişte iki kez kanser tedavisi gördüğünü, tutukluluk sürecinde ise iki kez kemik biyopsisi geçirdiğini hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

*Murat Çalık

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iki gün önceki üç saatlik ameliyatının ardından yeniden Buca Cezaevi'ne gönderildi. İBB Soruşturması kapsamında 23 Mart 2025 operasyonlarında tutuklanan Çalık, o günden bu yana cezaevidnen tutuluyor.

Şah damarına yakın bölgede cerrahi müdahale

Halk TV'deki habere göre, Mehmet Murat Çalık, boyun bölgesinde şah damarına oldukça yakın bir noktada tespit edilen kitle nedeniyle İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı. Yaklaşık üç saat süren operasyonun ardından bir süredir hastanede gözetim altında tutulan Çalık için, doktorların tedavi sürecini tamamladığı gerekçesiyle cezaevine sevk kararı alındı.

Avukatlardan “acil tahliye” başvurusu

Çalık’ın avukatı ve yeğeni Mehmet Koçhan, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle acil tahliye talebinde bulunduklarını açıkladı. Koçhan, Çalık’ın geçmişte iki kez kanser tedavisi gördüğünü, tutukluluk sürecinde ise iki kez kemik biyopsisi geçirdiğini hatırlattı.

Savunma, son ameliyatın ardından hijyen ve düzenli bakımın hayati önem taşıdığını, cezaevi koşullarının ise mevcut tedavi ve iyileşme süreci açısından ciddi riskler barındırdığını vurguladı. Bu gerekçelerle mahkemeye kapsamlı bir itiraz dilekçesi sunuldu.

Murat Çalık’ın sağlık durumu ve tutukluluğuna ilişkin süreç yakından izlenirken, gözler yargının vereceği karara çevrildi.

12 Ocak 2026

(EMK)

İstanbul
Mehmet Murat Çalık Murat Çalık İBB operasyonu hasta mahpus
