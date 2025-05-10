Çalık Holding'ten tazminatını isteyen işçi dövülerek öldürüldü

Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tekstil fabrikasında çalışan Erol Eğrek, işten çıkarıldıktan sonra 7 milyon TL’lik tazminatını 10 yıl boyunca alamadı. Holding'in Şişli'deki binası önüne giden Eğrek, burada kafasına silah dayayarak tazminatını istedi. Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi tarafından elindeki silahı alınan Eğrek, darp edildi, hayatını kaybetti.

Halk TV’den Ramazan Süzen’in haberine göre olay dün (9 Mayıs) öğlen saatlerinde yaşandı. 48 yaşındaki Eğrek, Çalık Holding'in Türkmenistan'daki fabrikasında çalıştı. Son 10 yıldır da 7 milyon TL'lik tazminatını almak için çaba gösteriyordu.

Dava açıp kazanmasına rağmen tazminatı verilmeyen Eğrek, Çalık Holding’in Şişli Esentepe’deki binasına gitti. Burada kafasına silah dayadı. Bu esnada Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi, Eğrek'in elindeki silahı alarak dövmeye başladı.

Fenalaşan Eğrek, ihbar üzerine olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eğrek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eğrek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay anı güvelik kamerası kayıtlarına da yansıdı.

Ölüm nedenine kalp krizi yazıldı

Halk TV’den Bahadır Özgür, bugün Eğlek’in yeğeni Mehmet Eğlek ile konuştu. Yeğen Eğlek amcasının darp sonucu hayatını kaybettiği halde, ölüm nedenine hastanede ‘kalp krizi’ yazıldığını söyledi.

Mehmet Eğrek, amcasının 10 yıl önce Çalık Holding’in, Türkmenistan’da kurulu tekstil fabrikasında, elektrik-elektronik teknisyeni olarak çalıştığını söyledi. Amcası ile beraber 30 kişinin iş akdinin hiçbir gerekçe göstermeden feshedildiğini belirtti. Sonrasında dava açıldığını ve 29 kişinin tazminatının ödendiğini ancak amcasının tazminatını alamadığını anlattı.

Mehmet Eğrek bunun sebebini ise şöyle anlattı:

“Amcam milliyetçi, vatansever birisidir. O dönem devlet FETÖ’cülere karşı bir mücadeleye girişti. Amcam da Türkmenistan’da, Çalık Holding’in şirketi içinde tanık olduklarını mahkemeye ileterek suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine şirket amcama hakaret davası açtı. Aylarca bu dava ile uğraştı ve mahkeme amcamı haklı bulup beraat ettirdi. Şirket yetkilileri de bunun intikamı olarak birikmiş 7 milyon lira tazminatını vermedi.”

Amcası Erol Eğrek’in yıllardır şirketin önüne gidip yetkililer ile konuyu konuşmaya çalıştığını, defalarca kapıdan kovulduğunu belirterek, “Ama hiçbirinde bir olay bile çıkarmadı. Sadece konuşmak için gitti. Kimse görüşmedi bile. Güvenlikler sürekli kovdu” dedi.

Oğlunun düğünü için para arıyordu

Dört çocuğu olan Erol Eğrek’in en büyük oğlunu evlendireceğini, bu sebeple tazminatını istemek için yeniden holdingin Şişli’deki binasını gittiğini ifade eden Mehmet Eğrek, dünkü olayın gelişimini şöyle anlattı:

“Üç ay sonra düğünü vardı. Hiç parası olmadığından şirketten tekrar tazminatını istemeye gidecekti. Biz dün sosyal medyadaki videosunu gördük. Orada sakince niyetini anlatıyordu. Hemen tahmin ettik. Aradık ulaşamadık. Babam Çalık Holding’in binasını aradı. Sekreter tersledi ve amcamın orada olmadığını söyledi. Oysa aradığımız saat 15.30’du. Amcamın hastaneye kaldırıldığı saat ise 15.50 civarı. Yani bize söylemediler. Saatlerce amcamın hastanede mi karakolda mı olduğunu öğrenemedik. Nereyi aradıysak böyle bir ismin kayıtlı olmadığını söylediler. En sonunda bir polis tanıdığımıza yalvardık. Epey uğraştıktan sonra Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi’ne kaydının yapıldığını öğrendi.”

“Çenesi kırılmış, her yeri morarmış”

Ancak Erol Eğrek’in yeğeni amcasının cenazesini morgda gördüklerinde dehşete düştüklerini belirtti:

“Hastaneye gittiğimizde bize cenazeyi teslim ettiler. Doktor sebebinin kalp krizi olduğunu söyledi. Otopsi yapılmış ama kesin sonuç henüz yok. Ölüm belgesinde ise ‘yaralanma sonucu olmadığı’na dair ibare var. Morgda fotoğraflarını da çektik. Çenesi kırılmıştı ve çenesinin altında derin, büyük bir kesik vardı. Her tarafı morarmıştı. Bize verdikleri ölüm belgesinde ise ölüm sebebinin ‘yaralanma sonucu olmadığı’ yazılı.

Daha sonra olayı biraz soruşturduk. Amcamın atıcılık belgeleri vardır. Birçok yarışmaya katılmıştı. Bu sebeple silahı nasıl kullanacağını bilir. Ruhsatlı silahını hiçbir yetkiliye doğrultmadı. Sadece artık bunaldığı için, kendisini dinlemeleri için kafasına dayıyor. Zaten görüntülerde de açık. Güvenlikçiler üzerine çullanıp dövüyor. Sonra kameraların çekim yapmadığı bir yere götürülüyor. Biz orada dövülerek öldürüldüğüne inanıyoruz. Bu olayın üzerinin kalp krizi diye kapatılmasını istemiyoruz.”

Çalık Holding önünde eylem çağrıları

Öte yandan bugün için birçok emek ve hak örgütü ile siyasi parti Çalık Holding önünde Eğrek’in öldürülmesini protesto edecek.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) “Katil Çalık Holding'e karşı işçi Erol Eğrek için adalet! Tazminat hakkını istediği için Çalık Holding güvenliği tarafından dövülerek katledilen Erol Eğrek’in hesabını sormak için Çalık Holding önündeyiz!” diyerek saat 18.30’a çağrı yaptı.

HDK Emek Meclisi saat 16.30’da “Hakkını arayan işçileri susturamayacaksınız! Herkesi dayanışmaya ve bu adaletsizliğe karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz!” diyerek Çalık Holding önünde toplanacağını açıkladı.

TKP’nin “İşçi katili Çalık'tan hesap soracağız. Hakkını arayan bir işçinin, Erol Eğrek'in ölümüne neden olan Çalık Holding önüne çağırıyoruz.” diyerek çağrı yaptığı saat ise 15.30.

(HA)