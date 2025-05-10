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Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2025 15:38
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2025 15:42
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Çalık Holding öldürülen işçiyi suçladı

Çalık Holding, 10 yıl önce iş akdi sona eren ve tazminatını alamadığı gerekçesiyle şirket önünde eylem yaptıktan sonra darp edilerek hayatını kaybeden Erol Eğrek’i suçladı. Holding, Eğrek’in haklarını aldığını öne sürerek yaptığı açıklamada, adli sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çalık Holding öldürülen işçiyi suçladı

Çalık Holding, 10 yıldır alamadığı tazminatı istediği için darp edilerek öldürülen Erol Eğrek ile ilgili açıklama yaptı.

Eğrek’i suçlayan Holding, Eğrek’in haklarını almasına karşın şirket hakkında asılsız suçlamalarda bulunduğunu iddia etti. Adli sürecin takipçisi olacağını belirtti.

Çalık Holding'ten yapılan açıklama şöyle:

"9 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.30 sularında, Holding binamızın önünde silahlı bir eylem girişiminde bulunulmuştur. İlgili kişi, 3-4 el ateş etmiş ve binamız ile hastane arasındaki işlek alanda hayati tehlikeye yol açmıştır. Yakın çevrede okul, hastane ve çalışanların olduğu göz önünde bulundurularak derhal emniyet güçlerine haber verilmiş, kişinin silahıyla direnmesi üzerine, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması adına süratle müdahale edilmiş ve emniyet mensuplarına teslim edilmiştir.

Akşam saatlerinde, yetkili birimlerden, eylemi gerçekleştiren Erol Eğrek’in maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Öncelikle hayatını kaybeden merhum Erol Eğrek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Erol Eğrek, 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı olduğumuz yurtdışındaki bir fabrikada görev yapmış, daha sonra tüm haklarını alarak görevinden ayrılmıştır. Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur.

Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

Çalık Holding'ten tazminatını isteyen işçi dövülerek öldürüldü
Çalık Holding'ten tazminatını isteyen işçi dövülerek öldürüldü
10 Mayıs 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
çalık holding Erol Eğrek
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Çalık Holding'ten tazminatını isteyen işçi dövülerek öldürüldü
10 Mayıs 2025
/haber/calik-holding-ten-tazminatini-isteyen-isci-dovulerek-olduruldu-307310
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