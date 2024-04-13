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Yayın Tarihi: 13 Nisan 2024 13:38
 ~ Son Güncelleme: 13 Nisan 2024 13:42
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Çalıdere’nin İlk kadın muhtarı mazbatasını aldı: Güzel işler yapacağım

Bahar İncesu, "Köylülerin desteğiyle seçimi kazandım. 30 haneli köyde 62 seçmenimiz var. 35 oy aldım, rakibim 11 oy aldı. Kazandım ama zorluklar da oldu” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çalıdere’nin İlk kadın muhtarı mazbatasını aldı: Güzel işler yapacağım

Muş'un Varto ilçesine bağlı Çalıdere köyünde seçimi kazanarak ilçenin ilk kadın muhtarı olan 27 yaşındaki Bahar İncesu, mazbatasını aldı.

İncesu, "Köylülerin desteğiyle seçimi kazandım. 30 haneli köyde 62 seçmenimiz var. 35 oy aldım, rakibim 11 oy aldı. Kazandım ama zorluklar da oldu” dedi.

"Kadınlar beni yalnız bırakmadı"

AA'nın haberine göre aday olduğunda ilk başta tepki aldığını belirten İncesu, şöyle dedi:

“İstemediler. 'Kadınsın, erkeğin yapamadığı işi sen mi yapacaksın?' dediler. Ben aynı zamanda hayvancılık yapıyorum. Hayvancılık işi çok zor bir meslek. Onu yapabiliyorsam muhtarlığı da yapabilirim dedim, kendime güvendim ve inandım. Sonunda da başardım.”

"Köylülere danışarak, onların da fikirlerini alarak çok güzel şeyler yapacağıma inanıyorum. Kadınlar bu süreçte beni yalnız bırakmadı.”

(EMK)

Seçim 2024 Muş Varto Bahar İncesu
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