Çalakiya parêzeran a ji bo Can Atalay: Biryara Dadgeha Destûrê bicih bînin

Heval û hevpîşeyên Can Atalay ji bo biryara binpêkirinê ya Dadgeha Destûra Bingehîn (AYM) ya derbarê Parlamenterê TÎPê yê Hatayê Atalay de demildest bê bicihanîn li Edliyeya Çaglayanê çalakî kirin.

Parêzer li nava edliyeyê li pêş peykera Themisê kombûn û bi çepikan berbi Deriyê Cyê meşiyan.

Di çalakiyê de di destpêkê de ji Hevalên Can parêzer Muzaffer Degîrmenci axivî. Degirmenciî bal kişand ser gotinên Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç yên "Li gorî biryara bihincet çi pêwîst be dê bê kirin" û got ku ne hewce ye ku li benda hincetê bin û biryara Dadgeha Destûra Bingehîn teqez e û hemû dezgehên îdarî û darazê eleqeder dike.

Parêzer Muzaffer Degîrmencî, anî ziman ku Atalay piştî ku weke parlamenter hat hilbijartin diviyabû demildest bihata berdan, lê belê ev 5 meh û nîv e bi awayekî bêhiqûqî ji azadiya xwe bêpar tê hiştin.

Degîrmencî axavtina xwe weha domand:

"Bi neheqî ji azadiya xwe bêpar hat hiştin"

Can Atalay ku bi îradeya azad a gelê Hatayê wekî parlementer hat hilbijartin û diviyabû piştî 14ê Gulanê bi biryara Destûra Bingehîn bihata berdan. Can 5 meh û nîve bi awayekî neheq ji azadiya xwe bêpar hatiye hiştin.

“Tevî van hemû bêhiqûqiyan Dadgeha Destûra Bingehîn daxwazên me mafdar dît û biryar da ku ‘mafê hilbijartinê’ û ‘ewlehî û azadiya şexsî’ ya hevrêyê me û parlamenter Can Atalay hatiye binpêkirin.

"Bêyî ku bibe sedema rûreşiyek qanûnî ya nû..."

Parêzerê Atalay Akçay Taşçi piştî Degîrmencî axivî û bal kişand ser pêvajoyê û got, "Beriya ku rezîliyeke nû ya hiqûqî pêk were divê 13emîn Dadgeha Cezayê Giran biryara berdanê bide."

Taşçi axaftina xwe wiha domand:

"Divê hewce nedikir serlêdana şexsî ji bo Dadgeha Destûra Bingehîn bihata kirin. Divîyabû Dadgeha Bilind ev biryar bida.”

"Tevî van hemûyan duh Dadgeha Destûra Bingehîn biryara binpêkirinê da, lê ji duh ve em nizanin ka biryar gihiştiye dadgehê yan na. Em dizanin ku biryar hatiye vir û em ji dadgehê dixwazin ku bêyî rûreşiyek din ya qanûnî were kirin di zûtirîn demê de biryara serbest berdanê bide."

