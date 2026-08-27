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YT: Yayın Tarihi: 27.08.2026 00:10 27 Ağustos 2026 00:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.08.2026 00:41 27 Ağustos 2026 00:41
Okuma Okuma:  3 dakika

Çakır ve Aksu’nun tutuklanmasına muhalefetin tüm kanatlarından tepki: “Örgütlü emeğin sesini bastırmaya yönelik siyasi karar”

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Aksu’nun “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanmasına karşı, muhalefet partileri ve insan hakları savunucuları birleşti: "Anayasal hakların ihlali ve madencilerin hak mücadelesini bastırmaya yönelik siyasi bir karar."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çakır ve Aksu’nun tutuklanmasına muhalefetin tüm kanatlarından tepki: “Örgütlü emeğin sesini bastırmaya yönelik siyasi karar”
Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler, Ankara'da süren direnişte/ Fotoğraf: Bağımsız Maden-İş
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Ankara’da Yıldızlar SSS Holding’e bağlı işletmelerde çalışan madencilerin ödenmeyen ücret ve tazminatları için yürüttüğü direnişe öncülük eden  Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun, geçmiş yıllara ait sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanmalarına  siyasi partilerden ve hak örgütlerinden art arda tepkiler geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları

Hatimoğulları, kararın madencilerin alacaklarını elde etmeye yaklaştığı sırada geldiğine dikkat çekti:“Madencinin alın terini gasp edenler değil, o alın terinin peşine düşenler yargılanıyor.” dedi.

Hatimoğulları, işçilerin söz verilen bütün haklarının ödenmesini ve iki sendikacının serbest bırakılmasını istedi: “Alın teri suç değildir. Hakkını aramak suç değildir. Direnmek suç değildir.”

YENİ Parti: Hukuki değil, siyasi

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de tutuklamaların “hukuki değil, tamamen siyasi” olduğunu söyledi.

Emir, Çakır ve Aksu’nun aylardır maden işçileriyle birlikte yürüttüğü mücadeleye işaret ederek, “Büyüyen emek mücadelesini hapisle, baskıyla durduramazsınız,” dedi.

YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ise kararı “doğrudan doğruya örgütlü emeğin sesini bastırmaya yönelik siyasi bir karar” diye nitelendirdi.

Karasu, madencilerin ödenmeyen ücretlerini ve diğer alacaklarını savunmanın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi:

“Hak aramak meşrudur, örgütlenmek anayasal haktır, emek mücadelesi onurdur.”

Karasu ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın aynı gün madencilerin haklarının korunması için bakanlıklara çağrı yaptığını hatırlatarak, buna karşılık mücadeleyi yürüten iki sendikacının tutuklanmasındaki çelişkiye dikkat çekti.

DEVA Partili Şahin: Anayasal hak tutuklama gerekçesi yapılıyor

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de tutuklama kararını yargının durumuyla ilişkilendirdi:

“Eğer bir ülkede anayasal bir hakkın kullanılmasına öncülük etmek tutuklama sebebi olarak gösteriliyorsa, gelin o ülkede yargının hâlini siz düşünün.”

İHD: Sendikal hakların açık ihlali

İnsan Hakları Derneği de Çakır ve Aksu’nun tutuklanmasının işçi hakları, örgütlenme özgürlüğü ve sendikal hakların ihlali olduğunu açıkladı.

İHD Genel Merkezi, madencilerin Yıldızlar SSS Holding’den alacaklarını talep etmek için yürüttüğü eylemler sırasında defalarca gözaltına alındığını hatırlatarak:

“İşçilerin hak arama mücadelesini baskı, gözaltı ve tutuklamalarla engellemeye yönelik uygulamalar kabul edilemez.”

Avukat: Soruşturma 2022-2026 arasındaki paylaşımlara dayanıyor

Bağımsız Maden-İş avukatı Mürsel Ünder, tutuklamanın ardından Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada soruşturmanın Çakır ve Aksu’nun 2022 ile 2026 yılları arasındaki sosyal medya paylaşımlarına dayandırıldığını söyledi.

Ünder’in verdiği bilgiye göre Aksu hakkında altı paylaşım dosyaya konuldu. Bunlar arasında grev yasakları, öğretmenlerin Ankara’daki eylemlerine yönelik yasaklar, bir borsa dolandırıcılığı iddiası ve Yıldızlar Holding’in mal varlığına ilişkin eleştiriler bulunuyor. Çakır’ın dosyasına ise “Celali” ve “harami” ifadelerini içeren bir paylaşım konuldu.

Ünder, Aksu’nun bazı paylaşımları nedeniyle daha önce de ifade verdiğini belirterek soruşturmanın mükerrerlik içerdiğini savundu.

Soruşturmanın gerçek nedeninin madencilerin mücadelesi olduğunu ileri süren Ünder:

“Yoksullar için mücadele eden, yoksullarla birlikte hareket eden herkes bugün bir yargı sopasıyla ıslah edilmeye çalışılıyor.” dedi.

“Direndik, kazandık”

Ünder, Aksu’nun tutuklanmasının ardından maden işçilerine “Direndik, kazandık” mesajı gönderdiğini aktardı.

Madencilerin yaklaşık üç haftadır sürdürdüğü mücadelede işverenle alacakların büyük bölümü konusunda anlaşmaya varıldığını ve ödemelerin yapılma aşamasına geldiğini belirten Ünder, işçilerin 27 Ağustos saat 11.00’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde yeniden toplanacağını açıkladı.

Ünder, ödemelerin hesaplara geçmesi halinde burada direnişin sona erdirildiğinin ilan edileceğini, aynı açıklamada Çakır ve Aksu’nun tutuklanmasına da tepki gösterileceğini söyledi.

Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Eti Gümüş ve Doruk Madencilik’te ücret, tazminat ve diğer işçi alacaklarının ödenmesi için Ankara’da eylem yürütüyordu. Çakır ve Aksu da direniş süresince daha önce birçok kez gözaltına alınmış, serbest bırakıldıktan sonra eyleme devam etmişti.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
Bağımsız Maden İş Başaran Aksu Gökay Çakır Tülay Hatimoğulları-Oruç murat emir idris şahin
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