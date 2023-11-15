Çakıcı’nın tehdidine, Gergerlioğlu’ndan suç duyurusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin dünkü grup toplantısında Anayasa Mahkemesi'ni hedef alırken “Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK’lı ve FETÖ’cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesi’dir” dedi.

Bunun üzerine HEDEP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak MHP liderine “Haddini bileceksin Bahçeli, anayasayı AYM’yi tanıyacak, yerine oturacaksın. Sen önce Sinan Ateş’in katilinin neden Olcay Kılavuz’un evinde çıktığını söyle. Soyadımı bile doğru telaffuz edemeyen Bahçeli, Türkçe öğren de gel” diye seslendi.

Gergerlioğlu’na Meclis'teki bu konuşması üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Benim dava arkadaşımdır" dediği, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı'dan tehdit açıklaması geldi.

"Aklını başına al"

Alaattin Çakıcı’nın tehdit açıklaması orjinal hali ile şöyle:

"14 kasımda meclisteki konuşmanın videosunu izledim insanlar devletin bekasına zarar vermediği sürece ülkenin bölünmez bütünlüğünü namusu kadar seven iffeti kadar koruyan hangi etnik guruptan olursa olsun o Türk vatandaşıdır insanlar farklı siyasi düşünce içeresinde olabilir kantarın topuzunu kaçırmadan bölücülük yapmadığı sürece konuşma hakkına sahiptir ölçüler dahilinde o videoda sayın Genel başkanım Devlet bahçeliye lafını bilmez kandil uzantısı Osman Ömer Faruk Gergerlioğlu lafını bilmeyen densiz benimde ismimi katarak mafya ile niye resim çektirdin. Devlet başkanımız dahil tüm parti liderleri sokakta herkes ilen fotoğraf çektiriyor sokakta herkesle fotoğraf çektirmektedirler bu suç değildir sayın genel başkanıma Türkçe öğren diyor Türkiye'de en iyi edebi Türkçeyi konuşanlardan biridir haddini bil diyor densiz herif aklını başına al sakın bir daha boyundan büyük laflar etme sen ve senin gibilerde yüreği olmayan kandilin meclisteki kudurmuş çakalları yüreğiniz yetiyorsa Türkiye'nin her yerine gidip geliyorum adamsanız benim ilen yüzsüze gelin konuşacak yüreğiniz var mı? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kabul etmiş yüreğine sindirmiş tüm etnik gurup Türk vatandaşlarına selam olsun.”

Gergerlioğlu avukatları aracılığıyla Devlet Bahçeli, Erkan Akçay, Alaaddin Çakıcı ve sosyal medyada tehdit ile hakaret eden MHP’li yöneticilere suç duyurusunda bulundu.

(EMK)