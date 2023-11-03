Cahit Berkay: Gizli bir engel var, kanallar oyuncuyu, senaryoyu, müziği seçiyor

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı'nın düzenlediği AB Türkiye Delegasyonu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi tarafından desteklenen 34. Ankara Film Festivali Büyülü Fener Sinemalarında düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün yaptığı törende, Onur Ödülleri ve Vakıf Özel Ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Nur Sürer’e, Sanat Çınarı Ödülü ressam ve akademisyen Mustafa Ayaz’a, Kitle İletişim Ödülü Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edildi.

"Bu ülkenin kadınlarını oynamak hoşuma gidiyor"

Aziz Nesin Emek Ödülü’nü Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol’dan alan Nur Sürer ödül konuşmasında şunları söyledi:

“Ben gerçekten çok şanslı bir oyuncuyum. 1979’da oyunculuğa başladıktan sonra ülkenin sıkıntıları bizi yazarlarla, şairlerle, heykeltıraşlarla bir araya getirdi -gerçi bu ülkenin sıkıntısı hiç bitmiyor da. Dolayısıyla, 12 Eylül sonrası Aziz Abiyle tanıştım. Sayısını hatırlayamadığım kadar eylemlere gittik. Onun adına böyle bir ödül aldığım için gerçekten çok heyecanlıyım ve mutluyum. O hayatını yüzlerce kitap, yoksul çocuklara adadı. En son Sivas katliamından kurtulan bir adamdan söz ediyoruz. Aziz Nesin’in belki sadece evlatları biliyor ama mezarı yok. Çünkü mezar istememiş. Sadece çocuklar üzerinde gezinsin istemiş. Onun mezarı yok ama onu bütün ülke tanıyor. Dünyada kitapları en çok çevrilmiş yazar olarak üçüncü sırada. Ben çok mutlu oldum Aziz Abi adına bu ödülü almaktan…

"İyi ki bu mesleği yapıyorum. Sürekli ne kadar çok çalışıyorsun diyorlar bana. Çünkü çalışmayı çok seviyorum. Sürekli başka kadınları oynamak çok hoşuma gidiyor. Bu ülkenin kadınlarını oynamak; acılı, dertli, öfkeli… Çok güzel bir şey. İyi ki oyuncu olmuşum.”

"Gizli bir otosansür"

Kitle İletişim Ödülü’nü İrfan Demirkol’dan alan Cahit Berkay ise şöyle konuştu:

"Sansür ve engellemeler. Bunlar çok ortada gözüken şeyler ama gizli bir şey var, engel var. Gizli bir otosansür var. O sansür dediğimiz şey fena halde çalışıyor ki özgür sanat üretme anlamında baktığımız zaman sinemaya; o sinemaya gönül vermiş, hayalini kurmuş ve hayallerini yaşayan insanın o filmini kotarması, yapması zor hale geliyor… Şimdi televizyonlarda filmler oynuyor ya -isimlerini söylemediğim kanallar, benim de başıma geldi bu sene- oyuncuyu, senaryoyu, müziği seçiyorlar. Öyle bir müdahale var ki bu sinemanın özgür ruhunu tamamen ortadan kaldırıyor. Buna boyun eğmeyenlerin hepsini selamlıyorum."

Sanat Çınarı Ödülü’nü Mustafa Ayaz adına kızı Nilay Ayaz aldı.

"Burası ruhumun gıdası"

34. Ankara Film Festivali’nin Onur Ödülleri’ne ek olarak verdiği Vakıf Özel Ödülleri iki ayrı alanda başarı göstermiş sanatçıya; yönetmen Burak Çevik ve oyuncu Merve Dizdar’a verildi.

Merve Dizdar ödülünü alırken, "Bizim sektörümüz eğlence sektörü gibi anlaşılsın istemiyorum. Çünkü gerçekten kendimi var ettiğim bir yer burası. Burası ruhumun gıdası. Bence bütün buradaki herkes için öyle. Sadece kafamız dağılsın diye yapmıyoruz bu işleri. O yüzden ne olursa olsun, zor zamanlarımız da olsa iyi zamanlarımız da olsa tek benim yaptığım şey çalışmak, üretmek, oynamaya devam etmek" dedi.

Festivalde Bugün (3 Kasım Cuma)

BÜYÜLÜ FENER SALON I

14:00 Kayıp Ülke / Lost Country

16:30 Sanat Okulu 1994 / Art College 1994

19:00 Kızıl Gökyüzü / Afire

21:30 Şeflerin Aşkı / The Taste of Things

BÜYÜLÜ FENER SALON II

14:00 Ulusal Belgesel Film Yarışması 1 – Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar

16:30 Ulusal Belgesel Film Yarışması 2 – Dal Değdi Gözüme / Dinamo Mesken

19:00 Ulusal Belgesel Film Yarışması 3 - Kavur

21:30 Türk Korku Sinema Tarihi 1: Cinema 1 / Makineler Arasında Sinema: Necip Sarıcı

BÜYÜLÜ FENER SALON III

14:00 Yakamoz

16:30 Kötü Yaşamak

19:00 Vincent Ölmeli

21:30 Yaşamak Kötü

4 Kasım Cumartesi

BÜYÜLÜ FENER SALON I

14:00 Kidnapped

16:30 Yakamoz

19:00 Öğretmenler Odası

21:30 Güzel Günler

BÜYÜLÜ FENER SALON II

14:00 Ulusal Belgesel Film Yarışması 4 – Rodakisi Ararken

16:30 Ulusal Belgesel Film Yarışması 5 – Bir Gün 365 Saat

19:00 Ulusal Belgesel Film Yarışması 6 – Duvar / Flanöz

BÜYÜLÜ FENER SALON III

14:00 Devrimler Arası

16:30 Şeflerin Aşkı

19:00 Kim’in Videoları

21:30 Ve Kral Dedi Ki: Ne Harika Bir Makine (AÖ)