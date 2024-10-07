Çağrı-İş’ten sendikal mücadeleye karşı açılan davaya tepki

Çağrı-İş Sendikası, çağrı merkezi ve telekomünikasyon sektöründe çalışan emekçilerin haklarını savunmak için 2022 yılında Samsun’da kuruldu. Sendika, gönüllü emekçiler ve dostlarının katkılarıyla büyüdü ve önemli başarılara imza attı.

Ancak, sendikal örgütlenmeye karşı işverenler tarafından açılan davalar, emekçilerin anayasal haklarına yönelik ciddi tehditler oluşturuyor.

Telus International çalışanlarının sendikal başarısı

Kanada merkezli Telus International firmasındaki çalışanların %60'ının sendikalaşması, Çağrı-İş’in önemli bir başarısı oldu. Ancak bu başarı, işverenlerin sendikal hakları engelleme girişimlerine yol açtı. Telus firması, Çalışma Bakanlığı’nın verdiği yetki belgesine itiraz ederek, süreci uzatmaya ve işçilerin hak arayışlarını geciktirmeye çalıştı.

Ankara’daki bazı çağrı merkezi patronları ise, Çağrı-İş’in sektördeki örgütlenmesini engellemek amacıyla Danıştay’a başvurarak iş kolu değişikliği talebinde bulundu. Bu başvuruyla 2800 üyenin sendikal hakları hukuki olarak askıya alındı ve e-Devlet üzerinden yeni üyelerin sendikaya katılması engellendi.

Sendika mücadelesi devam ediyor

Çağrı-İş, işverenlerin açtığı davalara karşı yasal mücadeleye devam edeceğini belirtti. Sendika, gönüllü emekçiler ve hukukçularla birlikte bu süreci takip ederek, çalışanların haklarını savunmaya kararlı olduklarını vurguladı. Sendika yetkilileri, işverenlerin sendikal örgütlenmeden kaçmak için gösterdikleri çabaları eleştirerek, emek mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Dayanışma çağrısı

Çağrı-İş, tüm çağrı merkezi çalışanlarına ve emek mücadelesi kamuoyuna, sendikal haklarına sahip çıkma ve mücadeleyi sürdürme çağrısı yaptı.

Sendika, mücadelelerinin yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da ses getirdiğini ve bu başarının önüne geçilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

(EMK)