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Yayın Tarihi: 20 Eylül 2024 13:10
 ~ Son Güncelleme: 20 Eylül 2024 13:57
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HİZBULLAH'IN TEKNİK SORUŞTURMASI

"Çağrı cihazları ve telsizlere patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi"

El-Ahbar Gazetesi, Hizbullah’ın, 17-18 Eylül’deki patlamalarla ilgili hem yerel hem de uluslararası boyutta soruşturmayı sürdürdüğünü yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Çağrı cihazları ve telsizlere patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi"
*Patlamalarda hayatını kaybeden dört Hizbullah mensubunun Beyrut’taki cenaze töreni, 18 Eylül 2024. (Fotoğraf: AA)

Lübnan'da en az 37 kişinin ölümüne, yaklaşık 3 bin kişinin yaralanmasına yol açan çağrı cihazı ve telsiz patlamalarının bir ‘sabotaj’ sonucu gerçekleştiği öne sürüldü.

Beyrut merkezli El-Ahbar Gazetesi’nin haberine göre, Hizbullah’ın teknik soruşturma birimi, çağrı cihazlarının içine patlayıcı yerleştirildiğini ve kullanılan patlayıcıların türünü tespit etti. Ayrıca, patlayıcıların cihazın teknik unsurları ve bataryalarıyla nasıl entegre edildiği de incelendi.

İsrail istihbaratının bu cihazlara, çağrı gönderim merkezine sızarak patlayıcıları aynı anda etkinleştirecek bir mesaj gönderebilmek için kullandığı teknik mekanizma da araştırılıyor. Lübnan’daki diğer güvenlik birimlerinin de olayla ilgili incelemeler yürüttüğü ve küçük patlayıcıların çağrı cihazlarına nasıl yerleştirildiğini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.

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Tedarik süreci araştırılıyor

Soruşturmanın bir diğer odak noktası, İsrail’in bu cihazların tedarik sürecine nasıl müdahale ettiği yönünde.

Güvenlik birimleri, cihazların satın alma işlemi sırasında İsrail istihbaratının sahte bilgilerle aracı olarak devreye girip girmediğini ya da cihazların sevkiyatı sırasında yüklerin değiştirilip değiştirilmediğini tespit etmeye çalışıyor. Ayrıca patlayıcıların doğrudan tedarikçi firmanın merkezinde yerleştirilmiş olma ihtimali de araştırılıyor.

Hizbullah, hem yerel hem de uluslararası boyutta bu sabotaj girişimiyle ilişkili tüm lojistik ve insanî bağlantıları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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(VC)

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Lübnan’dan BMGK’ya mektup: Cihazlar elektronik mesajla patlatıldı
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