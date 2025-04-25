Çağlayan’da bir suç duyurusu, üç Saraçhane davası

İstanbul 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü Komitesi, 2025 8 Mart yürüyüşünde şiddet uygulayan kolluk kuvvetleri hakkında suç duyurusunda bulunmak için bugün (25 Nisan) Çağlayan Adliyesi’nde bir araya geldi.

Gün boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında gerçekleşen eylemlere ilişkin 99 kişinin yargılandığı davalar üç ayrı mahkemede görüldü.

“Şiddeti normalleştirmeyeceğiz”

23. 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü Komitesi, 9:30’da Çağlayan Adliyesi önünde 8 Mart’ta yürüyüş sırasında ve sonrasında kadınlara uygulanan şiddet nedeniyle İstanbul Emniyeti hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunmak üzere adliye önünde bir araya gelen Komite, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada “yaşanan şiddetin kadınları ve LGBTİ+’ları hedef alan devlet şiddetinin bir parçası olduğunu ve bunun normalleştirilmesine ya da üstünün örtülmesine izin vermeyeceklerini” söyledi.

Kalabalık nedeniyle salon değiştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı 19 Mart sonrasında gerçekleşen eylemler dolayısıyla 99 kişinin yargılandığı üç farklı dava da 14., 50. ve 74. Asliye Ceza Mahkemelerinde görüldü.

14. Asliye Ceza Mahkemesinde 30, 50. Asliye Ceza Mahkemesinde 33, 74. Asliye Ceza Mahkemesinde ise 36 sanık hakim karşısına çıktı. Davaların tümü avukat ve izleyici sayısının fazlalığı nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi salonlarına taşındı.

Sanıklara gözaltında oldukları gün eyleme gitmek suçlaması

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinde 30 kişinin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı "toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Ancak, salon kapasitesinin avukat ve izleyiciler için yeterli olmaması nedeniyle 41. Ağır Ceza Mahkemesine taşınan davaya izleyici alınmadı.

28 Mart günü katıldıkları eylemde çekilmiş fotoğrafları bulunduğu gerekçesiyle ifadeleri alınan sanıklardan bir kısmı önceki günlerde şafak operasyonlarıyla gözaltına alındıkları için iddia edilen günde gözaltında olduklarını, o gün eyleme gitmiş olmalarının imkansız olduğunu belirttiler.

Ayrıca sanıklardan bazıları, evlerinde bulunan LGBTİ+ ve kadın hareketlerine ilişkin eşyaların ev aramaları esnasında kriminalize edildiğini belirtti ve kendilerine gözaltında işkence ve cinsel taciz uyguladığını iddia ettikleri kolluk kuvvetleri üyelerinin yargılanması taleplerini yinelediler. Gerginlik nedeniyle iki kez ara verilen duruşmada, mahkeme heyeti bir kadın avukatı “bacak bacak üstüne atmaması” konusunda uyardı.

Avukatlar “soruşturma usulsüz” dedi

Tüm sanıklar için derhal beraat taleplerini yineleyen avukatlar, delil olarak gösterilen kimi fotoğraflarda sanığın bulunmadığını, kimi fotoğraflarınsa, özel sosyal medya hesaplarından alındıklarını belirterek delillerin usule aykırı olduklarına dikkat çekti. “İltisaklı bir kurum” tarafından çekildiği iddiasıyla delil olarak sunulan fotoğrafların nerede ve hangi şartlar altında çekildiği konusunda bilgi talep eden avukatlar, delil toplamadaki usulsüzlüğün soruşturmada usulsüzlüğe yol açtığını belirttiler.

30 sanık arasında yer alan ETHA muhabiri Elif Bayburt ve Evrensel muhabiri Nisa Demiral ise delil olarak sunulan fotoğraflarda basın kartlarının göründüğünü ve gazetecilik faaliyeti yürüttüklerini belirterek beraatlerini talep ettiler.

Duruşmalar ekime ertelendi

14. Asliye Ceza Mahkemesindeki davada iki kişi için adli kontrol yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi, duruşma 10 Ekim’e ertelendi.

MLSA’nın aktardığına göre 74. Asliye Ceza Mahkemesine taşınan ve 27 Mart gününe ilişkin aynı suçlamalarla 36 sanık hakkında görülen davanın duruşması 17 Ekim’e, 50. Asliye Ceza Mahkemesinde 33 kişinin yargılandığı davanın duruşması ise 15 Ekim’e ertelendi.

(NK/AEK)