Çağlayan'da avukatlara darp ve gözaltı

Adalet İçin Hukukçular, Avukat Dayanışması, Avukat Hareketi, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Çağdaş Avukatlar Grubu, Demokrasi İçin Hukukçular, Kartal Hukukçular Derneği, Katılımcı Avukatlar Grubu, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Sosyal Hukuk ve Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı gibi gruplar, Zeydan'ın haklarının iadesi talebiyle açıklama yapmak için adliye önünde toplanmak istedi.

Ancak, planlanan açıklama öncesi emniyet güçleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak alana girişi kısıtladı ve avukatların toplanmasına izin vermedi.

Bu durum üzerine, avukatlar ile emniyet güçleri arasında gergin anlar yaşandı. İlerleyen dakikalarda emniyetin müdahalesi sertleşti ve çok sayıda avukatın darp edildiği olaylar yaşandı.

Avukatların adliyeye girişine de engel olmak isteyen polis girişte barikat oluşturdu. Çok sayıda avukatın gözaltına alındığı olaylar sırasında adliyeye girişler de kapatıldı.

(Mİ)