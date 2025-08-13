ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 08:39
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 09:08
2 dk Okuma

Çağla Tuğaltay dosyasında DNA örnekleri Interpol’e gönderildi

Davanın gönüllü avukatlarından Ümit Altay, soruşturmada yıllardır çözülemeyen çelişkileri vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Çağla Tuğaltay dosyasında DNA örnekleri Interpol’e gönderildi
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

2000 yılında İstanbul Fulya’da evinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay’ın faili meçhul cinayetiyle ilgili dosya, 25 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Cumhuriyet’ten Erdem Öktem’in aktardığına göre, dosyadaki DNA örnekleri geçtiğimiz hafta İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Interpol’ün veri tabanına gönderildi.

Davanın gönüllü avukatlarından Ümit Altay, soruşturmada yıllardır çözülemeyen çelişkileri vurguladı. Altay, ailenin alt kat komşusu Gökçe Ç.’nin ifadesinin yıllar sonra alındığını ve tanığın, “Çağla eve girdiğinde ‘aa’ şeklinde bir şaşırma sesi duydum, abisi İlker sürpriz yaptı sandım” dediğini belirtti.

Ayrıca baba Nedim Tuğaltay’ın olay saatinden önce üzerinde kan lekeleriyle balkonda görüldüğünü söyleyen tanıkların bulunduğunu, ancak olay yeri keşfinde bu iddianın “görülemez” raporuyla geçiştirildiğini ifade etti. Avukat, mutfak penceresinden balkona net şekilde görüldüğünü kendilerinin tespit ettiğini söyledi.

Altay, Çağla’nın o dönemki sevgilisi Hüseyin’in de olay yerinden koşarak uzaklaştığını gören üç tanığın bulunduğunu belirtti. Hüseyin’in aile tarafından hiçbir zaman şüpheli görülmemesinin, olay günü aileyle karşılaştığı ve bildiklerini açıklamaması için korunduğu ihtimalini akla getirdiğini savundu.

Olay yerinden yeterli delil toplanmadığını, bazı eşyaların aileye teslim edildiğini de aktaran Altay, 2000’de hazırlanan kriminal raporda tırnak altı DNA bulunmadığının yazılmasına rağmen, 2013’te yapılan incelemede DNA tespit edildiğini hatırlattı. Raporda imzası bulunan kriminal uzmanın ise 2016’da FETÖ üyeliğinden tutuklandığını sözlerine ekledi.

Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
4 Temmuz 2025
Aralık Feminist Kolektif: Hastalık değil, erkek şiddeti
Aralık Feminist Kolektif: Hastalık değil, erkek şiddeti
26 Ekim 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti Çağla Tuğaltay şüpheli çocuk ölümleri Ümit Altay
