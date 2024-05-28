ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2024 11:45
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2024 11:46
2 dk Okuma

Çağdaş Hukukçular Derneği 50 yaşında

ÇHD’nin Çağımızda Hukuk ve Toplum Dergisi, “Gelenekten Geleceğe: 50. Yılında ÇHD Burada” başlığıyla yayımlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çağdaş Hukukçular Derneği 50 yaşında
Fotoğraf: ÇHD 2. Olağan Genel Kurulu geçen hafta Ankara’da düzenlendi.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) Çağımızda Hukuk ve Toplum Dergisi’nin 33/3. sayısı “Gelenekten Geleceğe: 50. Yılında ÇHD Burada” dosya konusuyla yayımlandı.

Dergide, ÇHD’li avukatların, Engin Çeber ve Hayata Dönüş Operasyonu davalarına ilişkin yazıları da yer alıyor. Ayrıca, Avukat Güçlü Sevimli’nin, ÇHD’li avukatların yargılandığı davayla ilgili de yazısı da bu sayıda.

“ÇHD çaba harcamaya devam ediyor”

Derginin giriş yazısında, ÇHD’nin 50 yıllık yolculuğuna da değinildi:

“Türkiye devrimci hareketinin bambaşka bir seyir aldığı tarihsel bir kesitte devrimcilerin avukatlığını üstlenme zorunluluğu / sorumluluğu ile yan yana gelmiş avukatların örgütü olan ÇHD, bugün hala aynı sorumluluğu kuşaktan kuşağa taşıyor.

Yeri geldiğinde küllerinden doğuyor, yeri geldiğinde savunmanlığını üstlendiği kişilerle barikata yükleniyor. Her daim güç aldığı, var olma nedeni olarak addettiği devrimci inanç ve özlemle, gelecek mücadelesi yolunda kendi üzerine düşeni yapmak için çaba harcamaya devam ediyor. Mücadele tarihimizin/tarihinizin kesitlerini okuyacağınız bu sayıyı onurla dikkatinize sunuyoruz. Daha fazlasını birlikte yapacağız.”

Derginin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

Gelenekten Geleceğe: ÇHD 50 Yaşında – Av. Ceren Uysal

ÇHD 50. Yılı – Av. Şenal Sarıhan

ÇHD Tarihinden Kesit; 1990’dan 2000’e Mücadele Eşikleri – Av. Murat Çelik

Dostluk ve Dayanışma Mekanı – Av. Mehmet Ali Kırdök

Kolektif Dava Takibinin Tipik Bir Örneği: Gazi – Ümraniye Davası ve Komisyonu – Av. Cemal Yücel

ÇHD ve Kürt Halkının Mücadelesi – Av. Selçuk Kozağaçlı

Özel Mülkiyet Ekseninde Hukuk – Adalet – Av. Kazım Bayraktar

19 Aralık “Hayata Dönüş” Hapishaneler Katliamı ve ÇHD – Av. Güçlü Sevimli

Hukukun Olağanüstü Siyasal Hali – Av. Münip Ermiş

2013 ve 2017 Tutuklamaları Kapsamındaki ÇHD Yargılamaları – Av. Güçlü Sevimli

ÇHD Tarihinde İşkenceyle Mücadeleye Dair Önemli Bir Köşe Taşı: Engin Çeber Davası – Av. Oya Aslan

Sınıf, Mücadele, ÇHD – Av. Özge Serdar, Av. Diren Yeşil

(AS)

ÇHD çhd davası
Sayfa Başına Git