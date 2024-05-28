Çağdaş Hukukçular Derneği 50 yaşında

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) Çağımızda Hukuk ve Toplum Dergisi’nin 33/3. sayısı “Gelenekten Geleceğe: 50. Yılında ÇHD Burada” dosya konusuyla yayımlandı.

Dergide, ÇHD’li avukatların, Engin Çeber ve Hayata Dönüş Operasyonu davalarına ilişkin yazıları da yer alıyor. Ayrıca, Avukat Güçlü Sevimli’nin, ÇHD’li avukatların yargılandığı davayla ilgili de yazısı da bu sayıda.

“ÇHD çaba harcamaya devam ediyor”

Derginin giriş yazısında, ÇHD’nin 50 yıllık yolculuğuna da değinildi:

“Türkiye devrimci hareketinin bambaşka bir seyir aldığı tarihsel bir kesitte devrimcilerin avukatlığını üstlenme zorunluluğu / sorumluluğu ile yan yana gelmiş avukatların örgütü olan ÇHD, bugün hala aynı sorumluluğu kuşaktan kuşağa taşıyor.

Yeri geldiğinde küllerinden doğuyor, yeri geldiğinde savunmanlığını üstlendiği kişilerle barikata yükleniyor. Her daim güç aldığı, var olma nedeni olarak addettiği devrimci inanç ve özlemle, gelecek mücadelesi yolunda kendi üzerine düşeni yapmak için çaba harcamaya devam ediyor. Mücadele tarihimizin/tarihinizin kesitlerini okuyacağınız bu sayıyı onurla dikkatinize sunuyoruz. Daha fazlasını birlikte yapacağız.”

Derginin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İçindekiler Gelenekten Geleceğe: ÇHD 50 Yaşında – Av. Ceren Uysal ÇHD 50. Yılı – Av. Şenal Sarıhan ÇHD Tarihinden Kesit; 1990’dan 2000’e Mücadele Eşikleri – Av. Murat Çelik Dostluk ve Dayanışma Mekanı – Av. Mehmet Ali Kırdök Kolektif Dava Takibinin Tipik Bir Örneği: Gazi – Ümraniye Davası ve Komisyonu – Av. Cemal Yücel ÇHD ve Kürt Halkının Mücadelesi – Av. Selçuk Kozağaçlı Özel Mülkiyet Ekseninde Hukuk – Adalet – Av. Kazım Bayraktar 19 Aralık “Hayata Dönüş” Hapishaneler Katliamı ve ÇHD – Av. Güçlü Sevimli Hukukun Olağanüstü Siyasal Hali – Av. Münip Ermiş 2013 ve 2017 Tutuklamaları Kapsamındaki ÇHD Yargılamaları – Av. Güçlü Sevimli ÇHD Tarihinde İşkenceyle Mücadeleye Dair Önemli Bir Köşe Taşı: Engin Çeber Davası – Av. Oya Aslan Sınıf, Mücadele, ÇHD – Av. Özge Serdar, Av. Diren Yeşil

(AS)