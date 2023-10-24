Çağan Irmak’tan Frankenstein uyarlaması: Yaratılan

"Mustafa Hakkında Herşey", "Babam ve Oğlum" ve "Issız Adam" gibi filmlerin yönetmeni ve senarist Çağan Irmak’ın, İngiltereli yazar Mary Shelley’nin kült romanı Frankenstein’dan ilham alarak yarattığı sekiz bölümlük mini dizisi “Yaratılan” Netflix’te izleyici ile buluştu.

Erkan Kolçak Köstendil, Taner Ölmez, Engin Benli, Şifanur Gül ve Sema Çeyrekbaşı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, “azimli” bir tıp öğrencisi Ziya ve “sıra dışı” bir doktor olan İhsan'ın evrenin gizemlerini çözmek için karmaşık bir yolculuğa çıkmasını konu ediniyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Bursa’dan İstanbul’a uzanan öyküde Irmak, insanlığın en temel sorunlarından biri olan “ölüm ve sonrasına” odaklanıyor.

“Kitabın iskeletini aldım”

Irmak, dizinin basın gösteriminde Shelley’nin 1818 tarihinde yayımlanan romanıyla ilgili şöyle dedi:

“Mary Shelley'nin 'Frankenstein'ını okuduğumda daha 13 ya da 14 yaşındaydım ama inceltilmiş bir kopyaydı. Daha sonra tamamını okudum, bugün bile okunması biraz zor bir kitap. Bram Stoker'la bir gece şatoda 'dünyadaki en korkunç şeyi ben yazarım' diye iddiaya giriyor Mary Shelley. 1800'lü yılların başı, Mary Shelley o dönem bir erkek dünyasının içinde yapayalnız bir kadın kahraman. Dolayısıyla kendi kahramanı da yalnız. Ben kitabın sadece iskeletini aldım, çok farklı hikayeler koydum doğal olarak.



“Kitaptaki en çok ilgimi çeken şey, insanın kendi yarattığı şeye, bir bebeğe dönüşen bir yaratığın yavaş yavaş insanın kendisiyle kötücül ve intikamcı bir varlığa dönüşmesiydi. O gece aslında yazılan romanların ikisinde de ortak özellik olarak doğaya, kadere, dünyaya kafa tutmayı görüyoruz. Hatta yaratanla bir hesaplaşma süreci görüyoruz. Çok büyük bir metindi.” (TY)



