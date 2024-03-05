Caferağa Mahallesi muhtar adayı Şennaz Uzun: Komşulukların yeniden gelişmesine ihtiyaç var

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’ne 26 gün kaldı. Seçimlerin önemli ayaklarından biri de muhtarlık seçimleri.

Beş yıldır sakini olduğum Caferağa Mahallesi’nde görünür olan ve titiz bir şekilde seçim çalışmalarını yürüten muhtar adaylarından biri Şennaz Uzun. Uzun, aynı zamanda Kadıköy Atölye’nin kurucusu. Uzun, bir eğitimci, bilim insanı, sanatsever, oyunsever, hayvansever ve insan hakları savunucusu olarak Caferağa Mahallesi için çalışmaya gönüllü olduğunu söylüyor:

“‘Seçmenlerimi’ değil ama Caferağa’daki komşularım başta olmak üzere bütün yurttaşları umudu diri tutmaya davet ediyorum. Biz varsak, gençler varsa, kadınlar varsa, yaş almış ama gönlü hâlâ demokrasiden, laiklikten yana olan genç kırsaçlılar varsa umut var demektir.”

Şennaz Uzun’la Caferağa Mahallesi’nin güncel sorunlarını, mahallenin sorunlarına yaklaşımını ve seçildiğinde yapacaklarını konuştuk.

“Söz hakkı”

30 yıldır Caferağa Mahallesi’nde yaşıyorsunuz. Neden muhtar adayı oldunuz?

Birçok neden sıralanabilir. Birincisi ülkemiz çok uzun ve sıkıcı bir iktidar dönemi yaşıyor. 22 yıllık bir iktidarın toplum üzerinde yarattığı bir karabasan ve beraberinde getirdiği bir bıkkınlık var. Bu karabasana karşı umudu büyütebilmek için dayanışmaya, komşuluk ilişkilerimizin yeniden gelişmesine ihtiyacımız var.

İkincisi sadece merkezi iktidarda değil temsil mekanizmalarının tamamında, belediyesinden muhtarlığına kadar bazısı iyi niyetli ve çalışkan olsa da bir değişime, yeniliğe ve dinamizme ihtiyaç olduğu gerçeği. İnsanların bulundukları yerlerde söz hakkına sahip olması ve bunu talep etmesinin yaygınlaşması gerekiyor. Ve en önemlisi eşitsizliklerin bu kadar arttığı, ekonomik ve sosyal sorunların çığ gibi büyüdüğü bir dünyada daha bu soruna karşı cüretkâr, daha talepkâr ve daha mücadeleci olmamız gerektiği bir dönemde olduğumuza inanmam. Yalnız bu saydığım vasıfları kendim için sıralamadım. Her bölgede olduğu gibi mahallemiz Caferağa’da da sorunlarının farkında, sadece itiraz etmekle kalmayıp öneri getiren ve sorunları çözen bir ekip ile etkili bir muhtarlık yaratabileceğine dair inanç bana bu adımı attırdı. Bana düşen görev, bu insanları Caferağa Muhtarlığı'nda bir araya getirmek.

Örnek mahalle kültürü

Kadıköy’ün en eski mahallelerinden biri olan Caferağa Mahallesi’nde yaşatılmaya çalışılan örnek bir mahalle kültürümüz var. Sahip olduğumuz bu kültürü ve mahallemizin binlerce yıllık kültürel mirası, burada yaşamış ve bugün burada yaşamayı seçmiş 7’den 70’e her yaş insanla nefes alıyor; bu kültürü diğer canlı ve cansız tüm varlıklarla hep birlikte yaşıyor, yaşatıyor ve çoğaltıyoruz. Bu kültür ancak merak ettiklerinin peşinden gidenlerle, sürekli öğrenen, kendini yenileyen ve “yaşam boyu öğrenmeyi” kendine iş edinenlerle nefes alabilir.

Kendimizi yalnız hissettiğimiz bu çağda, bu işleyişte, bu gidişatta, uğruna mücadele vereceğimiz değerleri ancak paylaşarak besleyebiliriz; ancak birbirimize öğreterek çoğaltabiliriz; ancak birbirimizden öğrenerek yaygınlaştırabiliriz; biz de ancak bilim ve sanatla kendimizi, mahallemizi ve çevremizi aydınlatarak güzelleştirebiliriz.

Bir eğitimci, bir bilim insanı, bir sanatsever, oyunsever, hayvansever ve insan hakları savunucusu olarak mahallemiz için çalışmaya gönüllü oldum.

Caferağa Mahallesi’nin sorunları

Mahalle sakinlerinden biri olarak sanırım Caferağa’nın en önemli sorunlarından biri trafik, hafta sonları yaşanan kaotiklik ve kafe/barların artışıyla yaşanan mekân/alan azlığı. Siz ne düşünürsünüz bununla ilgili?

Evet, değindiğiniz gibi özellikle hafta sonları yoğun bir insan trafiği var. Ve bunun yarattığı gürültü yoğunluğu. Bu sorunları aşabilmenin yolunu bulmamız ve dengeyi tutturmamız gerekiyor. Bir yandan elbette Caferağa’nın neşesi eksilmesin, insanların eğlenebildiği bir mahalle olsun. Ama diğer yandan özellikle yaşlılarımız, engellilerimiz ve çocuklarımız için bu neşe ve eğlence bir eziyete dönüşmesin. Bunun için ikili bir çaba gerekiyor.

Öncelikle sokaklarımızda komşularımızla birlikte oluşturmaya çalışacağımız sokak/mahalle toplantıları/temsilcilikleri ile birlikte çözümü birlikte bulmaya çalışmak. Bu sorunların muhatabı kesimlerle diyalog kurmak, bu sorunları onlarla birlikte aşmaya çalışmak. Muhtarlığı bu konuda önemli bir uzlaştırıcı bir kurum haline getirmek. İkincisi bizi aşan noktalarda yerel idare ile işbirliği yapmak, yerel idare üzerinde demokratik bir hassasiyet oluşturmak.

Mahallede yaşayan hayvanlar

Sokakta yaşayan hayvanlar, çoğu siyasetçi için şu an bir seçim propagandası. Caferağa’da yaşayan hayvanlar ve sorunlarıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz?

Caferağa/Moda’da özellikle sokak hayvanları için yıllardır çok ciddi çaba gösteren insanlar var. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasından aşılarının yapılmasına, yaralandığında tedavi edilmesinden sahiplenmesine kadar her türlü ihtiyaçla ilgili varını yoğunu ortaya koyan insanlar. Bu açıdan çok şanslıyız. Ancak bunlarla ilgilenen arkadaşlar hem maddi hem de manevi çok büyük sıkıntılar içinde bunları yapmaya çalışıyor. Çok çaresiz kaldıkları, yalnız hissettikleri, yetişemedikleri durumlar yaşıyorlar.

Muhtarlık, sadece hayvansever yani evinde hayvan besleyen insanların dışında asıl olarak sokak hayvanlarının en iyi şekilde yaşayabilmesi, her türlü ihtiyacının karşılanabilmesi için çaba sarf eden bir oluşum olmalı. Ve bu oluşum sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaynaklar yaratmalı, nerede bir yaralı, hasta, bakıma ihtiyacı olan hayvanlar varsa tespit edebilecek topluluklar/mahalle kültürü yaratılmalı. Tabii ki tüm bunları şu an sokak hayvanları için çalışan çaba harcayan arkadaşlarımızın öneri ve yönlendiriciliğinde yapılmalı.

Vaatler

Seçim vaatlerinizden bahsedebilir misiniz?

Siz “vaatleriniz” dediğinizde yüzümde hafif bir tebessüm oldu farkındaysanız. Kendimi seçilmek için “vaatlerde” bulunan bir profesyonel politikacı olarak hissettim. Oysa vaatten çok “hayallerimiz” var bizim. İnsanları da bu hayale ortak olmaya çağırıyoruz. Muhtarlığı bir sivil toplum kuruluşu, demokratik bir kurum mantığıyla yürütmek istiyoruz. Eğer herkes gibi bunlara vaatlerimiz diyeceksek, sözümüzün arkasında durma, kimseye kibirle yaklaşmama vaadimiz var.

Zaten öncelikle ben tek başıma muhtar olmuyorum. Her kesimden (öğretmen, akademisyen, sanatçı, yazar, mühendis, doktor, işsiz vb.) birçok alandan arkadaşlarımızın olduğu bir ekibiz. Dolayısıyla var olan tüm sorunları çözümü için bu ekibimizle ve komşularımızla hareket edeceğiz. Yeri geldiğinde bu alanlarla ilgili kurumlardan destek alacağız.

Çözümler

Mahallemizin başlıca sorunları ve çözümleri ile ilgili düşüncelerimiz şöyle sıralayabiliriz. Deprem öncesi ve sonrası için hazırlık çalışmaları için; sokak sokak deprem ile ilgili eğitimler ve örgütlenmeler yaratmak istiyoruz. Özellikle hafta sonları gürültü ve sokaklarımızın güvenli olması için sorunu her türlü resmî başvuruları yapmak ve takipçisi olmak gerekiyor. Bunun beraberinde mahallemizdeki tüm komşularımızla birlikte gerekli tüm çabaları sarf etmek niyetindeyiz. Sorunun muhatabı olan kesimlerle diyalog içine girerek değiştirmeye çalışmak, sorunu yaşayan mahallemiz sakinleriye bu sorunun görünür olmasını sağlamak için her türlü meşru yöntemleri kullanmanın, baskı grubu oluşturmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

Caferağa'yı insanıyla, doğasıyla, hayvanıyla uyum ve barış içinde yaşayan bir mahalle olarak düşlüyoruz. Yaşam bileşenlerimiz olan hayvanların, toplama kamplarına kapatılmalarına, sürgün edilmelerine, nefret söylemleriyle şiddete maruz kalmalarına kesinlikle karşıyız. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat ilkesiyle, mahallemizde sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamaları için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız.

Alanlar

Engellilerin, kentin tüm olanaklarından yararlanmaları ve sokakların fiziki koşullarının uygun hale getirilmesi için hem belediye ile iletişim halinde olmak, eğer bunlar sonuç vermezse yine dayanışma içerisinde çözüm yolları bulmaya çalışacağız. Tüm bunları yapabilmek için engelli komşularımızla muhtarlığın engelliler birimi oluşturulmasının gerekliliğine inanıyoruz. Kadınların gündüzleri ve geceleri de güven içinde varolabildiği ve her alanda kendilerini ifade edebildiği koşulların yaratılması için örgütlenmeler yaratmak ve var olan kadın örgütleriyle birlikte çalışmak gerektiğini düşünüyoruz.

Çocukların parklarda güven içinde oynayabildiği ve bunun yanında eğlenerek öğrenebildikleri ortamlar yaratmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Gençlerin fikirlerinin her alanda ifade edebilmeleri için talep ettikleri tüm olanakları yaratmaya çalışacağız.

Mahalli olarak kültür ve sanat kurumlarıyla organik bağ kurmayı önemsiyoruz. Mahallemizdeki alımlayıcı ve üretici sanat kurumlarının, mahalle sakinleriyle bir aradalığını gözeten, sanat üretimi ilişkilerini kolaylaştırıcı, mahalli sorunları dikkate alan birleştirici bir platform olmak için heyecan duyuyoruz.

Türkiye'deki en değerli sanat mahallelerinden birinde olduğumuzun bilinciyle hareket edeceğiz. Farklı yaş gruplarında, cinsiyetlerde, biçimlerde üretilen sanat formlarının; Caferağa Mahallesi'nin yaşam ve sanat ekolojisini oluşturan en temel dinamiği olması, hepimiz için kıymetli bir sorumluluk. Caferağa’nın sanat ekolojisini, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir mahalli yaşam için geliştirmenin ve korumanın hayalini kuruyoruz.

Seçmenlerinize bir mesajınız var mı?

Yaşlısından gencine herkeste bir bıkkınlık ve umutsuzluk seziyorum. “Seçmenlerimi” değil ama Caferağa’daki komşularım başta olmak üzere bütün yurttaşları umudu diri tutmaya davet ediyorum. Biz varsak, gençler ve kadınlar varsa, yaş almış ama gönlü hâlâ demokrasiden, laiklikten yana olan genç kırsaçlılar varsa umut var demektir.