Caferağa Afet Koordinasyon Alanı konut yapımı için ihaleye çıkarıldı

Kadıköy’de mahallelinin afet durumlarında toplanma ve koordinasyon alanı olarak kullandığı Caferağa Afet Koordinasyon Alanı, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından konut yapılmak üzere ihaleye çıkarıldı. Mahalleli karara tepki göstererek alanın korunması için dayanışmaya çağrı yaptı.

Söz konusu alanda Moda Bostanı, Caferağa Muhtarlığı, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil, Temizlik İşleri birimleri, çocuk parkı, halı sahalar, otopark ve afet istasyonu bulunuyor. Bölge, aynı zamanda mahallenin son yeşil ve açık alanı olma özelliği

Caferağa Mahallesi adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu alan, deprem başta olmak üzere afetlere hazırlık için tek koordinasyon alanımızdır. Biz, inşaat değil; mevcut yapıların yenilenmesini istiyoruz. Mahallemizin son yeşil ve açık alanından vazgeçmiyoruz.”

“Mahalleli bilgilenmek ve kamuoyu oluşturmak istiyor”

Caferağa Mahallesi Muhtarı Hanife Dağıstanlı, bianet’e yaptığı açıklamada gelişmelerin mahalleli tarafından endişeyle karşılandığını belirtti:

“Mahalleler bilgilenmek ve toplanmak istiyor, kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Moda Bostanı’nda 18.30’da bir eylemimiz olacak. Muhtar olarak ben de konuyu avukatımdan öğrendim. Kadıköy Belediyesi de aynı dönemde bilgilenmiş. İhale dökümanını inceleyeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmelerimiz var.”

Dağıstanlı, henüz hukuki bir girişim başlamadığını ancak sürecin takip edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Harekete geçtik. Hukuki aksiyona geçmeden önce belediye ile birlikte hareket etmeye devam edeceğim. Onların da sürece dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Benim tek başıma icra yetkim yok.”

Dayanışma çağrısı

Caferağa Mahallesi sakinleri, ihalenin durdurulması ve alanın afet koordinasyon merkezi olarak kalması için tüm Kadıköylüleri, dost kurumları ve basın mensuplarını dayanışmaya davet etti.

(EMK)