İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verdi.

Savcılık, 12 kişi hakkında ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘rüşvet’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ suçlamalarıyla gözaltı talimatı verdiğini duyurdu.

Aralarında Halk TV sunucuları Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu’nun da bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı. Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz ise yurt dışında olduğu için gözaltına alınmadı.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şunlar:

Ece Üner (Halk TV spikeri)

Deniz Bayramoğlu (Halk TV spikeri)

Haydar Rüzgar (Bustech firma yöneticisi)

Ulaş Eroğlu (İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı)

Aşkın Tahan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı personeli)

Ali Kemal Korgan (Korganlar isimli firma sahibi)

Hamza Okuyucu (HMF Taşımacılık firma sahibi)

Ahmet Keçiyokuşu( Bustech isimli firma yöneticisi)

Halit Akın (Bustech isimli firma satın alma müdürü)

Emre Kaya (Esbakım firma sahibi)

Kürşad Oğuz (Halk TV Haber Koordinatörü)

Recep Ersü (Repar isimli firma sahibi – başka bir soruşturma kapsamında tutuklu)

Başsavcılığın Halk TV’ye yönelik iddiaları

Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada bugüne kadar 19 kişi gözaltına alındı, 8 kişi de tutuklandı.

Savcılık, Mahiroğlu’nun Halk TV’yi satın aldıktan sonra kanalın ekonomik sıkıntı yaşamaması için İzmir Büyükşehir Belediyesinden usulsüz ihaleler aldığını iddia ediyor.

2021’de İzmir’de kurulan Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ’nin paravan şirket olduğunu, sahibinin Mahiroğlu olduğunu ve bu şirketin belediyenin araç bakım, onarım ve temizlik ihalelerini rüşvet karşılığında aldığını ileri sürüyor.

Bu ihalelerden elde edilen gelirlerin de Halk TV’nin yanı sıra Özdemir Üç Tekstil’e, Mahiroğlu’nun diğer şirketlerine ve yurt içi ve yurt dışındaki kişisel hesaplarına aktarıldığını iddialar arasında.

Paranın farklı hesaplar arasında kısa süre içinde birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı öne süren savcılık, Bustech şirketinin dört yedek parça şirketiyle anlaşarak gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımları karşılığında yüzde 12 ila 14 oranında komisyonla sahte fatura düzenlettiğini de öne sürüyor.

Söz konusu faturalar karşılığında şirketlere verilmesi gereken çeklerin Halk TV’nin kasasında bulunduğunu ileri süren Başsavcılık, bu çeklerden elde edilen parayla Ece Üner ve Özgürdeniz Bayramoğlu’na aylık 1 milyon 650 bin TL kayıt dışı ödeme yapıldığını iddia etti.

Başsavcılık, bu ödemeler karşılığında Üner ve Bayramoğlu’na “talimatlı gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı” iddiasında bulundu.

(HA)