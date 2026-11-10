Cafer Mahiroğlu soruşturması: 7 gözaltı

Halk TV'ye kayyım atanmasından önce kanalın Yönetim Kurulu Başkanı olan Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, bir kişi hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

Savcılığın açıklamasına göre soruşturma, 2021 yılında İzmir'de kurulan BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ üzerinden yürütülen para transferlerine odaklanıyor. Şirketin Cafer Mahiroğlu'na ait olduğu ve paravan olarak kullanıldığı iddia edildi.

Savcılık, BUSTECH aracılığıyla Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, Mahiroğlu'nun diğer şirketleri ve kişisel hesaplarına para aktarıldığını öne sürdü. Yurt içi ve yurt dışı SWIFT işlemleriyle gerçekleştirilen transferlerin ardından paranın farklı hesaplar arasında kısa süre içinde birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.

Açıklamada, Halk TV'nin de bu süreçte "topluma karşı kalkan olarak kullanıldığı" ileri sürüldü.

Soruşturma dosyasında gizli tanıkların ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin beyanları da yer aldı.

Savcılığın iddiasına göre Cafer Mahiroğlu'nun Halk TV'yi satın almasının ardından kanalın ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden araç bakım ve onarım, temizlik işleri ve maske alımı ihaleleri alındı.

İhalelerin alınması ve hakediş ödemelerinin yapılması karşılığında ilgili kişilere elden döviz ve Türk lirası cinsinden rüşvet verildiği öne sürüldü. Savcılık, iddiaların gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanlarına dayandığını belirtti.

Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi ile firari olduğu bildirilen bir kişinin isimleri şöyle: Ramazan Tezcan (Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri), Filiz Bulut (BUSTECH büro memuru), Emre Kaya (ESBAKIM adlı şirketin sahibi, firari), İbrahim Seyfittinoğlu (Maker ve Zafer İnşaat ortağı), Murat Topuz (BUSTECH proje yöneticisi), Haluk Harun Tuzsuzoğlu (Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı), Mehmet Meral (İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı kontrolörü) ve İbrahim Tuncol (başka bir dosyadan tutuklu, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı'nın elemanı).

Soruşturmanın ilk dalgasında 14 Ekim'de düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 5'i tutuklanmıştı.

İlk operasyonun ardından Halk TV'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmış ve kanalın yayınları durdurulmuştu. İkinci dalga operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(EMK)