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YT: Yayın Tarihi: 11.09.2026 11:37 11 Eylül 2026 11:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.09.2026 11:53 11 Eylül 2026 11:53
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C31K soruşturması: 19’u çocuk 32 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “C31K” isimli oluşuma yönelik 22 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Üç ildeki üç okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları öne sürülen 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; 27 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
C31K soruşturması: 19’u çocuk 32 kişi hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ve mesajlaşma platformlarında faaliyet gösteren “C31K” isimli oluşuma yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Savcılığın açıklamasına göre, haklarında gözaltı kararı verilen 32 kişinin 19’u çocuk. Operasyonlarda 27 kişi gözaltına alınırken beş kişinin aranmasına devam ediliyor.

Başsavcılık, soruşturmanın sosyal medya ve iletişim platformlarındaki “suç içerikli paylaşımlar” üzerine yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, şüphelilerin üç ildeki üç okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıklarının tespit edildiği öne sürüldü.

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C31K daha önce de soruşturmalara konu oldu

C31K adıyla Telegram ve Discord gibi platformlarda faaliyet gösteren gruplar daha önce de çocuklara yönelik tehdit ve istismar içerikleri, kişisel verilerin paylaşılması ve şiddet içerikli yayınlarla ilgili soruşturmalara konu olmuştu.

Eylül 2025’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir başka soruşturma kapsamında 14 ilde operasyon düzenlenmiş, 30 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra 10 kişi tutuklanırken iki çocuk hakkında ev hapsi, 23 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

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Okul saldırılarının ardından 111 kanal kapatılmıştı

C31K, Nisan 2026’da Urfa ve Maraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından da gündeme geldi.

14 Nisan’da Urfa’nın Siverek ilçesindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. Bir gün sonra Maraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen saldırıda bir öğretmen ve dokuz öğrenci hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırıların ardından yaptığı açıklamada C31K ile bağlantılı olduğunu değerlendirdiği 111 Telegram kanalının kapatıldığını, 1866 internet adresine erişim engeli getirildiğini ve tehdit ya da eylem çağrısı içerdiği belirtilen paylaşımlarla bağlantılı 411 kişinin yakalandığını duyurmuştu.

Soruşturma sürüyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
okul saldırısı ankara cumhuriyet başsavcılığı urfa maraş
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