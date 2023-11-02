Büyümenin ve kendin gibi olmanın öyküsü: Erkekler Ağlar

Bir erkek nasıl olmalı? Cesur, dominant, korkusuz, güçlü?

Elimizdeki yeni kitap, erkeklik halini sorguluyor.

Mutlu bir çocuk Deniz. Ama son zamanlarda kafası biraz karışık. Oğlanların büyüdüğünde erkek olduğunu biliyor, ama nasıl bir şey bu erkek olmak? Belli ki kimse ona nasıl erkek ya da kadın olunacağını anlatmamış.

Bu yüzden de biraz kaygılı. Televizyondaki, etrafındaki, sokaktaki erkeklere bakıyor.

Sürekli futbol maçı mı izlemeli? Ya da politikacılar gibi bağırarak mı konuşmalı? Belki de çok hızlı araba kullanması gerekiyordur. Ya da sürekli savaşlardan söz etmeli.

İzlediği bu erkekler gibi davranmaya karar veriyor artık. Ama işler istediği gibi gitmiyor.

Duvar resimleri de yapan Joan Turu’nun kitabı “Erkekler Ağlar” erkekliğe dair basmakalıp düşünceleri gözden geçiriyor.

1984 yılında dünyaya gelen Turu, gözlerini ilk açtığında gördüklerinin pek hoşuna gitmediğini söylüyor:

“Kirlilik, halklar arasındaki savaşlar, insanlar arasındaki nefret, daha fazla nefret ve acı, çok fazla acı...”

Yaptığı ilk şey onu değiştirmeye çalışmak olmuş.

“Aslında bunu değiştirmek için elimde olan tek şey bir kalemdi” diyor.

“O zamandan bu yana, dünyaya işlerin nasıl gitmesini istediğimi iletmek ve kağıt üzerinde birkaç dakikalığına saygı, dayanışma, empati, barış ve daha fazlası gibi kelimelerin yer aldığı bir dünya yaratmak için bana eşlik eden bir kalem ve bir kutu renk.”

Elimizdeki kitabın ilhamıyla da “Tıpkı çizimde olduğu gibi dünyaya bakış açınızı değiştirirseniz dünyayı da değiştirirsiniz" diyor Turu.

Bazen kaşları havada, bazen ellerini ovuşturuyor, kimi yerde ağlıyor. Düşünce baloncuğu karalamalarla dolmuş... Çoğu yerde Deniz'in yüzünü kaygılı görsek de çizimlerin komikliği bu hissi dağıtıyor. Başkahramanın giysileri, oyunları, oyuncakları, erkek hemşirenin Deniz'e yaklaşımı ve klişe erkek figürleriyle resimleri çocuklarla yorumlamak eğlenceli olacak.

"Erkekler Ağlar", cinsiyet rolleri üzerine düşünmemizi sağlayan pek çok çocuk kitabından biri olarak Doğan Çocuk etiketiyle okurla buluştu. Kitabı Katalancadan Türkçeye çeviren ise Zeynep Şen.

Büyümenin, hissetmenin ve kendin gibi olmanın önemini vurgulayan, "Olmak istediğin gibi ol" diyen kitap kendini keşfetmeye başlayan çocuklar için.(AÖ)