Büyülü Bahçe’de sevgi yeşeriyor

Yazar Seza Kutlar Aksoy, uzun yıllarını verdiği çocuk ve genç edebiyatına “Büyülü Bahçe” ile devam ediyor. Kitap, kısa öykülerle insan ile insan, insan ile hayvan ve doğa arasında sevgi bağını örüyor. Soru sorma, beceri ve liderlik gibi özelliklerle yarattığı karakteri, toplumsal yaşam ve genel kültür kurallarına uyum sağlamaya çalışıyor. Mücadele etmeyi, çaba göstermeyi ve yardımlaşmayı işleyen yazar, özellikle sevgi bağlarına önem veriyor. Çocuklara hayaller kurdurtan yazar, aile ilişkilerini de es geçmiyor. Komik ve macera içeren kitap keyifli bir akıcılığa sahip. “Büyülü Bahçe”nin sayfalarını çevirdikçe anne sevgisini hissedecek ve tebessümle dolacaksınız.

Kedi sahiplenmek isteyen çocuklar için

“(…) ‘Şöyle küçük bir kızım olsun istiyorum. Beş yaşında falan. Mavi tişörtlü, lacivert şortlu. Uzun saçlı. Gözleri kocaman kahverengi olmalı. Kucağında bir kedi yavrusu olsun daha çok severim onu. Buralarda böyle birini gördün mü acaba?’ Ayşe hemen başını iki yana salladı. ‘Hayır. Hiç görmedim Ne yapacaksın o kızı? Sizin kızınız mı olacak?’ ‘Elbette benim kızım olacak. Ben onu çok seveceğim, sonra canım hiç sıkılmaz. Öyle değil mi?’ ‘Ama ya küçük kızın annesi varsa?’ ‘Benim için hiç sakıncası yok. Varsın annesi olsun.’ ‘Ama ya annesi o küçük kızı çok özlerse.’ ‘Özlerse özlesin. Ben o küçük kızı çok severim.’ Onun annesi ben olurum. Annesi de onu unutur.’ ‘Ama ya o küçük kız annesini çok özlerse?’ ‘O da unutur Ayşeciğim. Ben ona yeni giysiler alırım. Yeni oyuncaklar alırım.’ Mavi gözlü minik kedi Ayşe’nin yanına geldi. ‘Ben artık yukarı çıkayım’ dedi Ayşe. Kedi minik patileriyle ayaklarına vurdu. Onunla oynamak istiyordu belli ki. ‘Kediyi almayı unuttun’ dedi Pervin Teyze. ‘Bak yukarı çıkmak istiyor seninle. Hadi! Alsana.’ Ayşe kediyi okşadı, sevdi onu. ‘Zaten ben annesine süt vermeye gelmiştim’ dedi. Sevmek istersem gelip buraya severim. Yukarı götürsem annesini özler.’”

Bu alıntıyı özellikle aldım. Çünkü henüz annesinden süt emen kedi, köpek ve diğer hayvanların yavrularını sahiplenmek isteyen inatçı çocuklar bu tür diyaloglarla ikna edilir. Uzatmayayım, iyi okumalar diliyorum.

Kitap: Büyülü Bahçe

Yazar: Seza Kutlar Aksoy

Resimleyen: Özge Tığlı Taşlı

Yayınevi: Everest Çocuk

Okuma Yaş Grubu: 6-8 Yaş

(SY/AÖ)