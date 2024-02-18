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Yayın Tarihi: 18 Şubat 2024 14:04
 ~ Son Güncelleme: 18 Şubat 2024 14:18
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Büyükelçilik unvanı verilen Hotar'ın yerine vekaleten Mahmut Ak atandı

İstanbul Üniversitesi’nde 2015 yılında yapılan seçim yok sayılarak rektörlüğe atanan Mahmut Ak, Nükhet Hotar’ın yerine DEÜ Rektörlüğü’ne vekaleten atandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Büyükelçilik unvanı verilen Hotar'ın yerine vekaleten Mahmut Ak atandı
*Fotoğraf: AA/arşiv

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü (DEÜ) ve AKP İzmir eski Milletvekili Nükhet Hotar’ın büyükelçi olarak atanmasıyla boşalan rektörlük koltuğuna vekâleten İstanbul Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak atandı.

Resmi Gazete'de 16 Şubat'ta yayımlanan atama kararına göre; Erdoğan, Hotar’ı, Akdeniz için Birlik nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirdi. Ayrıca Hotar'a, Büyükelçilik unvanı verildi.

Gazeteciyi darp ettiren AKP’li rektör Hotar'a büyükelçi unvanı verildi
Gazeteciyi darp ettiren AKP’li rektör Hotar'a büyükelçi unvanı verildi
16 Şubat 2024

Hotar’dan boşalan rektörlük koltuğuna ise vekaleten; 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’ndeki rektörlük seçimlerinde ikinci olduğu halde Cumhurbaşkanı kararıyla birinci sırada yer alan Raşit Tükel yerine atanan Prof. Dr. Mahmut Ak, rektör vekili oldu. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreterliği'nden DEÜ'ye gönderilen yazıda “Üniversiteniz Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın Akdeniz için Birlik (AiB) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesi sebebiyle üniversiteniz rektörlük görevini yeni rektör ataması yapılıncaya kadar İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak’ın vekaleten yürütmesi uygun görülmüştür” denildi.

(RT)

mahmut ak Dokuz Eylül Üniversitesi nükhet hotar
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