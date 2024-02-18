Büyükelçilik unvanı verilen Hotar'ın yerine vekaleten Mahmut Ak atandı

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü (DEÜ) ve AKP İzmir eski Milletvekili Nükhet Hotar’ın büyükelçi olarak atanmasıyla boşalan rektörlük koltuğuna vekâleten İstanbul Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak atandı.

Resmi Gazete'de 16 Şubat'ta yayımlanan atama kararına göre; Erdoğan, Hotar’ı, Akdeniz için Birlik nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirdi. Ayrıca Hotar'a, Büyükelçilik unvanı verildi.

Gazeteciyi darp ettiren AKP’li rektör Hotar'a büyükelçi unvanı verildi

Hotar’dan boşalan rektörlük koltuğuna ise vekaleten; 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’ndeki rektörlük seçimlerinde ikinci olduğu halde Cumhurbaşkanı kararıyla birinci sırada yer alan Raşit Tükel yerine atanan Prof. Dr. Mahmut Ak, rektör vekili oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreterliği'nden DEÜ'ye gönderilen yazıda “Üniversiteniz Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın Akdeniz için Birlik (AiB) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesi sebebiyle üniversiteniz rektörlük görevini yeni rektör ataması yapılıncaya kadar İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak’ın vekaleten yürütmesi uygun görülmüştür” denildi.

(RT)