Büyükelçi Ossowski: İmamoğlu’nun tutuklanması AB diyaloğunu zayıflattı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ve sosyal medya hesabına erişim engelleninin demokrasiyi ve AB-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Ankara'da Avrupa Günü kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Ossowski, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri yorumladı.

Türkiye’nin AB üyeliği için kendi isteğiyle aday olduğunu söyleyen Ossowski, ilişkilerin son dönemde yeniden canlandırılmaya çalışıldığını, ancak İmamoğlu'nun tutuklanmasının bu süreci olumsuz etkilediğini ifade etti.

"Demokratik rekabet olmazsa sağlıklı bir siyasi atmosferden söz edilemez" diyen Ossowski, muhalefetin görüşlerini özgürce dile getirebilmesinin demokrasinin temel taşı olduğunu aktardı.

İlişkilerin geliştirilmesi için Kopenhang kriterlerine bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Ossowski, iç reformlarda ilerleme ve demokratik hakların korunmasının şart olduğunu belirtti.

Ossowski, muhalefetin görüşlerini serbestçe dile getirebilmesi için ifade özgürlüğü ve demokratik rekabetin önemine vurgu yaptı.

"İfade özgürlüğü olmazsa demokrasi eksik kalır"

Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına yönelik erişim engeliyle ilgili soruları da yanıtlayan Ossowski, doğrudan bir sosyal medya kullanıcısı olmadığını belirtmekle birlikte, muhalefetin görüşlerini özgürce ifade edebilmesinin demokrasinin temel şartı olduğunu ifade etti.

“Demokratik rekabet olmazsa sağlıklı bir siyasi ortamdan bahsetmek mümkün değildir” diyen Ossowski, bu tür kısıtlamaların AB tarafından olumsuz karşılandığını belirtti.

"İmamoğlu’nun tutuklanması diyaloğu zayıflattı"

AB ile Türkiye arasında ekonomik ve ticari alanlarda yeniden başlatılan yüksek düzeyli diyaloglara dikkat çeken Ossowski, göç ve güvenlik başta olmak üzere yeni iş birliği alanlarının da masada olduğunu belirtti.

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargı süreci ve sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi gibi gelişmelerin, Avrupa tarafında endişeye neden olduğunu ifade etti.

Demokratik reformların ilerletilmesi ve temel haklarda gerileme yaşanmamasının, ilişkilerin derinleşmesi için temel şart olduğunu vurguladı.

Vize serbestisi konusuna da değinen Ossowski, Türkiye'nin Çin'den sonra en fazla Schengen vizesi alan ülke olduğunu belirterek, vize başvurularının reddedildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Konsoloslukların yoğun başvurularla karşı karşıya olduğunu ve vize süreçlerini hızlandırmak için çaba gösterildiğini ifade etti.

"Kosova bile kriterleri yerine getirdi, serbest dolaşım hakkına sahip"

Türkiye’nin vizesiz seyahat hakkı elde etmesinin önünde tek engelin, gerekli kriterlerin henüz tamamlanmamış olması olduğunu ifade eden Ossowski, Kosova örneğini vererek, “Kosova bile aday ülke olmamasına rağmen kriterleri sağladığı için bu hakkı kazandı. Türkiye de bu süreci tamamlayabilir” şeklinde konuştu.

Vizelerde yaşanan aracı kurum istismarlarına karşı Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde olduklarını söyleyen Ossowski, dolandırıcılıkla mücadelede hükümetin attığı adımlardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

(MG/HA)