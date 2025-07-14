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Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2025 13:00
 ~ Son Güncelleme: 14 Temmuz 2025 13:05
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Büyükçekmece’de ikinci seçim: CHP’li Çebi belediye başkanvekili oldu

CHP’li Meclis Üyesi Hakan Çebi, salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 35 oyun 20’sini alarak Büyükçekmece Belediye Başkanvekili seçildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Büyükçekmece’de ikinci seçim: CHP’li Çebi belediye başkanvekili oldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde, ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin’in yerine seçim yapıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Büyükçekmece Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan’ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubunca Meclis Üyesi Hakan Çebi, AKP ve MHP Grubunca ise AKP Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı aday gösterildi.

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Yapılan ilk oylamada Çebi 21, Yazıcı ise 14 oy alırken 2 adayın gereken üçte iki çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura geçildi.

İkinci turda Çebi 21, Yazıcı 13 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 35 oyun 20’sini alan Çebi, Belediye Başkan Vekili seçildi. Son turda Yazıcı 13 oy alırken 1 oy boş, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

“Halkın iradesine sahip çıkacağız”

Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Çebi ise demokrasi ve hukuk kuralları çerçevesinde halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkmaya kararlı olduklarını söyledi.

Tutuklu Hasan Akgün’ün ilçeye kazandırdığı değerlere sahip çıkacaklarını dile getiren Çebi, “‘Hizmetin temeli sevgidir’ anlayışını, halkçı belediyecilik ilkelerini, bu emaneti bugünden itibaren devralmış bulunuyoruz. Meclis üyesi arkadaşlarım ve belediyemizin çok değerli kadrolarıyla el ele vererek Büyükçekmece ailemizde dün olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz,” diye konuştu.

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Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece’de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin iddialara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcıları Rıza Can Özdemir ile Ömer Kazancı tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Belediye Başkanvekili seçilen Ahmet Şahin de gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına karar verilmişti.

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(VC)

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büyükçekmece belediyesi CHP'li belediyelere operasyon büyükçekmece
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