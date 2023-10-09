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YAŞAM
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 11:42
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 11:45
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Büyükçekmece'de ihbara giden polis öldürüldü

Büyükçekmece'de ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş içeriden açılan ateşle yaşamını yitirdi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki saldırganın 32 suç kaydının olduğu belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/buyukcekmece-de-ihbara-giden-polis-olduruldu.jpg
Fotoğraf: AA

Büyükçekmece'de ihbara giden polis memuru içeriden açılan ateşle yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre; gece saatlerinde Muratpaşa Mahallesinde, motorsikletli iki kişinin rast gele ateş ettiğine dair ihbar geldi. İhbar üzerine polis ekipleri, adrese gitti.  İhbarı yapan daire kapıyı açmadı, polis kapıyı açmak isteyince içeriden  ateş edildi.

Açılan ateş sonucu polis memuru Cihat Ermiş göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. Ermiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, verdiği ilk ifadede "düşmanları olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini" söyledi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada,  "Polis memurumuz, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan polisimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.B.Ç. (2003 doğumlu-32 suç kaydı var) saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Ermiş'in cenazesinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak töreninin ardından memleketi Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

(RT)

büyükçekmece
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