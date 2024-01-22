Büyükçekmece Belediyesi operasyonunda sekiz kişi tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarıyla ilgili 18 Ocak’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i dün gece (21 Ocak) tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Büyükçekmece Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç. de var.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Gözaltına alınanlardan biri “hamile” olduğu için, diğer 13 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre "resmi belgede sahtecilik" yaptığı tespit edilen belediye personeli bazı şüpheliler hakkında Büyükçekmece Kaymakamlığından soruşturma izni istenecek, üç yapı denetim kuruluşunun faaliyet izinlerinin iptali için ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazı yazılacak.

Ayrıca, bazı şüphelilere "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla soruşturma açılacak.

Soruşturma süreci

Soruşturma, M.V.M. isimli kişinin belediyede usulsüz çok sayıda olay olduğuna ilişkin ihbarı üzerine başlatıldı.

İhbarda bulunan kişi, "İlçedeki Eskice ve Çakmaklı mahallelerinde devam eden inşaatlara zemin etüdü yapılmadığı ancak yapılmış gibi gösterildiği, rüşvet karşılığı usul ve yasaya uygun olmayan zemin temelleri atıldığı, yapı denetim firmalarının sahte ruhsatlar hazırladığı ve belediyedeki bazı görevlilerin müteahhitleri rüşvet karşılığı belli bir kişinin firmasına yönlendirdikleri" iddialarında bulundu.

Tanıklar ve müştekinin iddiaları doğrulamasının ardından dosyaya uzman iki mühendis bilirkişi heyeti olarak atandı. Belediyeden istenen belgelerin soruşturma dosyasına eklenmesi ile inceleme yapan heyet, 2023 yılı haziran ayında belirlenen alanlarda keşif yaptı.

Çakmaklı Mahallesindeki alanda dört ayrı sondaj yaptıran bilirkişiler, zeminde kum ve kömüre rastladı.

Bilirkişi heyetinin 20 Kasım'da sunduğu ek raporda, 16 villa zemininde dikey uygulanması gereken çimento enjeksiyon imalatına hiç rastlanmadığı, yapı denetim evrak ve tutanaklarında da bu imalata ait hiçbir veri ve bilgi içeren doküman tespit edilemediği belirlendi.

Parsellerde ruhsat onayından sonra ve inşaatlar devam ederken yapılan zemin etüt amaçlı sondaj çalışmalarına ait hiçbir yapı denetim evrak ve tutanağına rastlanılmadığı aktarılan raporda, inşaatlara ruhsatsız ve zemin etütsüz başlanmasına rağmen yapı denetim firmasının buna dair evrakları usulüne uygunmuş gibi usulsüz imzaladıkları tespit edildi. (TY)