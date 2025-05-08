Büyükçekmece Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istendi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesini, yüzde 48,04 oy oranıyla (74 bin 772 oy) CHP’nin adayı Hasan Akgün kazandı. Akgün, 1994 yılından bu yana Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

CHP’li belediyelere soruşturma ve tutuklamalar 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana İstanbul’da, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere, CHP’li belediyelere yönelik çeşitli soruşturmalar ve tutuklamalar gerçekleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025’te ‘yolsuzluk’ ve ‘terör örgütüne yardım’ iddialarıyla gözaltına alındı ve 23 Mart’ta tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün İmamoğlu’nu görevden uzaklaştırdı. İBB Başkanvekilliği’ne 26 Mart’ta CHP’li Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi. İstanbul’da birçok CHP’li ilçe belediye başkanı da benzer suçlamalarla soruşturma geçirdi ve tutuklandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024’te ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim’de Özer’i görevden alarak yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’u kayyım olarak atadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 17 Ocak 2025’te ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet’ suçlamalarıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün Akpolat’ı görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 23 Ocak’ta CHP’li Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman seçildi. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla 3 Mart 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 4 Mart’ta Köseler’i görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 10 Mart’ta CHP’li Meclis Üyesi Özlem Vural Gürzel seçildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘rüşvet’ suçlamalarıyla 23 Mart 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün Çalık’ı görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 26 Mart’ta CHP’li Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi seçildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ‘terör örgütüne yardım’ suçlamasıyla 23 Mart 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i kayyım olarak atadı.

(VC)