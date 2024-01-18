Büyükçekmece Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına yönelik bugün düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belediyedeki imarla ilgili konulardaki iddialar üzerine "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gözaltılar

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ekiplerin çalışması kapsamda, bir inşaat firmasınca, ilçede nisan ayında oturumun başlaması planlanan yaklaşık 8 milyar lira değerindeki toplam 140 lüks villanın, temellerinin kazılmadan yapıldığı tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınanlar arasında Büyükçekmece Belediyesi'nde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç. de var.

Adreslerde yapılan aramalarda ise iki adet ruhsatsız silah, 20 bin lira ile 8 tam, 2 yarım ve 43 çeyrek altın bulundu. (TY)