Büyükadalıların minibüs tepkisi sürüyor
Büyükadalılar, bugün bir kez daha İETT’nin 15 Haziran 2024’te uygulamaya koyduğu minibüslere karşı eylem düzenledi.
15 Haziran’da minibüslerin önünü kesen sekiz Büyükadalı, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler tarafından gözaltına alınmış ve ardından sırayla serbest bırakılmışlardı.
“Adalarda minibüs istemiyoruz” talebiyle bir araya gelen Adalılar, Adalar Kent Konseyi’nin bahçesinde buluştu.
📢 Büyükada’da minibüsleri protesto eden kitle, Büyükada Kent Konseyi bahçesinin önünden Adalar Belediye binasına doğru yürüyüşe geçti.— bianet (@bianet_org) June 20, 2024
👉 “Adalılar burada, sorumlular nerede?” sloganları atan kitle, evlerinden eyleme destek verenleri yürüyüşe çağırıyor.
📹: @tucyil pic.twitter.com/b1wKDVVzWz
“Adalar Sivil İnisiyatifi” imzasının yer aldığı pankartla yürüyüşe başlayan Adalılar, minibüslerin olduğu durağa gelerek minibüslerin önünü kesti. Kitle, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’tan, belediye başkanı seçilmeden önce verdiği sözleri “tutmasını” talep etti.
Adalılardan biri, Akpolat’ın 5 bin 600 oyla seçildiğini ve bunların 4 binden fazlasının minibüslere karşı imza verdiğini belirtti.
🔴 Büyükadalılar, bir kez daha İETT’nin uygulamaya koyduğu minibüse karşı trafiği durdurdu. Adalılar “Ada’da Azmanbüs istemiyoruz” sloganı atıyorlar.— bianet (@bianet_org) June 20, 2024
📹: @tucyil pic.twitter.com/QkOX3MquSq
Güvenli seyahat
Adalılar, eylem esnasında yayaların güvenli bir şekilde Büyükada’da seyahat edemediklerine dikkat çekti. Bir Adalı, bisikletiyle minibüs yoluna uzandı.
Eylemciler buradan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait İstihdam Ofisi’nin önüne, ardından da Adalar Belediyesi binasının önüne geçti.
🔴 Büyükadalılar, Adalar Belediyesi binası önüne ulaştı.— bianet (@bianet_org) June 20, 2024
👉 Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’tan verdiği sözleri tutmasını talep eden Adalılar “Palavra” şarkısı eşliğinde dans ediyor.
📹: @tucyil pic.twitter.com/v0VexU4Chs
“Palavra”, “Ben Bir Ceviz Ağacıyım”, “Karşıyım” gibi şarkıların çaldığı eylemde sık sık “Ada’da azmanbüs istemiyoruz”, “Adalılar burada, İmamoğlu nerede?”, “Minibüs dışarı, huzur içeri” sloganı atıldı.
📢 Adalar Saat Meydanı'na varan kitle, "Adalılar burada, İmamoğlu nerede?" sloganları atıyor.— bianet (@bianet_org) June 20, 2024
📹: @tucyil pic.twitter.com/tFa1Z8BWga
Adalılar, CHP’li belediyeyi ve yetkilileri göreve çağırarak “iktidar gibi” davranmamalarını talep ettikleri eylemlerini yaklaşık iki saat sonra sonlandırdı. Eylemcilere çok sayıda sivil polis eşlik etti.
Konuyla ilgili görüşünü almak için ulaşmaya çalıştığımız Adalar Belediyesi Başkanı Ali Ercan Akpolat’tan henüz bilgi alamadık.
Adalar ve minibüsler hakkında
Prens Adaları ya da bilinen adıyla Adalar, yüzölçümü itibarıyla büyükten küçüğe Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedef Adası, Yassıada, Sivriada, Tavşan Adası ve Kaşık Adası’ndan oluşuyor.
Adalar, yıllardır koruma planına sahip değil.
1984’te ilk kez sit alanı olarak ilan edilen Adalar’ın ilk koruma planı 1991’de hazırlandı. 1994’te bu plan üzerinde bazı revizyonlar yapıldı.
Adalar Sivil İnisiyatifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İETT Genel Müdürlüğü‘nün Adalar için tasarladığı minibüs uygulamasını iptal etmesini ve Adalar’ın yürünebilir olmasını talep ediyor.
İnisiyatife göre, İBB ve Aselsan-Karsan işbirliği ile üretilen elektrikli minibüsler, Adalar’a uygun olmayan bir şekilde planlanmış durumda ve Adalar’da minibüslerin kullanımı, adaların tarihi, kültürel ve doğal dokusuna zarar verecek.
İETT Genel Müdürü İrfan Demet‘in Kasım 2023’te sosyal medya üzerinden minibüsleri duyurmasının ardından Adalılar, bu projenin detayları hakkında bilgilendirilmediklerini ve İBB Çözüm Merkezi‘ne yaptıkları başvuruların yanıtsız kaldığını belirtmişti. (TY/AD)