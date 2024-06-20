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Yayın Tarihi: 20 Haziran 2024 16:50
 ~ Son Güncelleme: 20 Haziran 2024 17:17
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Büyükadalıların minibüs tepkisi sürüyor

Bugün bir kez daha adadaki minibüslerin önünü kesen Büyükadalılar, CHP’li Adalar Belediyesi’ni göreve çağırdı.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
Büyükadalıların minibüs tepkisi sürüyor
Fotoğraflar ve videolar: Tuğçe Yılmaz/bianet

Büyükadalılar, bugün bir kez daha İETT’nin 15 Haziran 2024’te uygulamaya koyduğu minibüslere karşı eylem düzenledi.

15 Haziran’da minibüslerin önünü kesen sekiz Büyükadalı, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler tarafından gözaltına alınmış ve ardından sırayla serbest bırakılmışlardı.

“Adalarda minibüs istemiyoruz” talebiyle bir araya gelen Adalılar, Adalar Kent Konseyi’nin bahçesinde buluştu.

“Adalar Sivil İnisiyatifi” imzasının yer aldığı pankartla yürüyüşe başlayan Adalılar, minibüslerin olduğu durağa gelerek minibüslerin önünü kesti. Kitle, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’tan, belediye başkanı seçilmeden önce verdiği sözleri “tutmasını” talep etti.

Adalılardan biri, Akpolat’ın 5 bin 600 oyla seçildiğini ve bunların 4 binden fazlasının minibüslere karşı imza verdiğini belirtti.

Güvenli seyahat

Adalılar, eylem esnasında yayaların güvenli bir şekilde Büyükada’da seyahat edemediklerine dikkat çekti. Bir Adalı, bisikletiyle minibüs yoluna uzandı. 

Eylemciler buradan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait İstihdam Ofisi’nin önüne, ardından da Adalar Belediyesi binasının önüne geçti.

“Palavra”, “Ben Bir Ceviz Ağacıyım”, “Karşıyım” gibi şarkıların çaldığı eylemde sık sık “Ada’da azmanbüs istemiyoruz”, “Adalılar burada, İmamoğlu nerede?”, “Minibüs dışarı, huzur içeri” sloganı atıldı. 

Adalılar, CHP’li belediyeyi ve yetkilileri göreve çağırarak “iktidar gibi” davranmamalarını talep ettikleri eylemlerini yaklaşık iki saat sonra sonlandırdı. Eylemcilere çok sayıda sivil polis eşlik etti.

Konuyla ilgili görüşünü almak için ulaşmaya çalıştığımız Adalar Belediyesi Başkanı Ali Ercan Akpolat’tan henüz bilgi alamadık.

Adalar ve minibüsler hakkında

Prens Adaları ya da bilinen adıyla Adalar, yüzölçümü itibarıyla büyükten küçüğe Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedef Adası, Yassıada, Sivriada, Tavşan Adası ve Kaşık Adası’ndan oluşuyor.

Adalar, yıllardır koruma planına sahip değil.

1984’te ilk kez sit alanı olarak ilan edilen Adalar’ın ilk koruma planı 1991’de hazırlandı. 1994’te bu plan üzerinde bazı revizyonlar yapıldı.

Adalar Sivil İnisiyatifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İETT Genel Müdürlüğü‘nün Adalar için tasarladığı minibüs uygulamasını iptal etmesini ve Adalar’ın yürünebilir olmasını talep ediyor.

İnisiyatife göre, İBB ve Aselsan-Karsan işbirliği ile üretilen elektrikli minibüsler, Adalar’a uygun olmayan bir şekilde planlanmış durumda ve Adalar’da minibüslerin kullanımı, adaların tarihi, kültürel ve doğal dokusuna zarar verecek. 

İETT Genel Müdürü İrfan Demet‘in Kasım 2023’te sosyal medya üzerinden minibüsleri duyurmasının ardından Adalılar, bu projenin detayları hakkında bilgilendirilmediklerini ve İBB Çözüm Merkezi‘ne yaptıkları başvuruların yanıtsız kaldığını belirtmişti. (TY/AD)

Adalar adalar belediyesi minibus ekoloji çevre büyükada prens adaları
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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