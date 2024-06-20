Büyükadalıların minibüs tepkisi sürüyor

Büyükadalılar, bugün bir kez daha İETT’nin 15 Haziran 2024’te uygulamaya koyduğu minibüslere karşı eylem düzenledi.

15 Haziran’da minibüslerin önünü kesen sekiz Büyükadalı, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler tarafından gözaltına alınmış ve ardından sırayla serbest bırakılmışlardı.

“Adalarda minibüs istemiyoruz” talebiyle bir araya gelen Adalılar, Adalar Kent Konseyi’nin bahçesinde buluştu.

📢 Büyükada’da minibüsleri protesto eden kitle, Büyükada Kent Konseyi bahçesinin önünden Adalar Belediye binasına doğru yürüyüşe geçti.



👉 “Adalılar burada, sorumlular nerede?” sloganları atan kitle, evlerinden eyleme destek verenleri yürüyüşe çağırıyor.



📹: @tucyil pic.twitter.com/b1wKDVVzWz — bianet (@bianet_org) June 20, 2024

“Adalar Sivil İnisiyatifi” imzasının yer aldığı pankartla yürüyüşe başlayan Adalılar, minibüslerin olduğu durağa gelerek minibüslerin önünü kesti. Kitle, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’tan, belediye başkanı seçilmeden önce verdiği sözleri “tutmasını” talep etti.

Adalılardan biri, Akpolat’ın 5 bin 600 oyla seçildiğini ve bunların 4 binden fazlasının minibüslere karşı imza verdiğini belirtti.

🔴 Büyükadalılar, bir kez daha İETT’nin uygulamaya koyduğu minibüse karşı trafiği durdurdu. Adalılar “Ada’da Azmanbüs istemiyoruz” sloganı atıyorlar.



📹: @tucyil pic.twitter.com/QkOX3MquSq — bianet (@bianet_org) June 20, 2024

Güvenli seyahat

Adalılar, eylem esnasında yayaların güvenli bir şekilde Büyükada’da seyahat edemediklerine dikkat çekti. Bir Adalı, bisikletiyle minibüs yoluna uzandı.

Eylemciler buradan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait İstihdam Ofisi’nin önüne, ardından da Adalar Belediyesi binasının önüne geçti.

🔴 Büyükadalılar, Adalar Belediyesi binası önüne ulaştı.



👉 Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’tan verdiği sözleri tutmasını talep eden Adalılar “Palavra” şarkısı eşliğinde dans ediyor.



📹: @tucyil pic.twitter.com/v0VexU4Chs — bianet (@bianet_org) June 20, 2024

“Palavra”, “Ben Bir Ceviz Ağacıyım”, “Karşıyım” gibi şarkıların çaldığı eylemde sık sık “Ada’da azmanbüs istemiyoruz”, “Adalılar burada, İmamoğlu nerede?”, “Minibüs dışarı, huzur içeri” sloganı atıldı.

Adalılar, CHP’li belediyeyi ve yetkilileri göreve çağırarak “iktidar gibi” davranmamalarını talep ettikleri eylemlerini yaklaşık iki saat sonra sonlandırdı. Eylemcilere çok sayıda sivil polis eşlik etti.

Konuyla ilgili görüşünü almak için ulaşmaya çalıştığımız Adalar Belediyesi Başkanı Ali Ercan Akpolat’tan henüz bilgi alamadık.